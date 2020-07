Am Bahnhof Wetzlar kommt der Glaser mit dem ganz großen Werkzeug

Jetzt teilen:

Wer im heimischen Haushalt eine Fensterscheibe zerdeppert, der ruft den Glaser. Doch was tun, wenn die Scheibe einige Zentner wiegt und über einem Bussteig hängt? Dann ist großes Werkzeug nötig, so zu sehen am Donnerstag am Busbahnhof. Ein Autokran war dort im Einsatz, um eine gerissene Scheibe auszutauschen, während ringsum der Berufsverkehr seinen gewohnten Gang ging. Seit Anfang 2012 überspannt eine Konstruktion aus Stahl und Glas den Busbahnhof, der seinerzeit mit dem Bahnhof für den Hessentag umgestaltet wurde. Ins Projekt "Wetzlar 21" flossen damals 22,3 Millionen Euro. Der Glastausch war dagegen fast geschenkt: 7200 Euro inklusive Einbau. pre/Foto: Pascal Reeber