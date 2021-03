Am Hessenkolleg klappen Experimente auch auf Distanz

Im Homeschooling produzierte Ergebnisse für den Chemieunterricht. Foto: Hessenkolleg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Am Hessenkolleg in Wetzlar hat vor wenigen Tagen das neue Semester begonnen: mit Distanzunterricht - Aufgabenstellungen und Materialien per Lernplattform und Videokonferenzen - für alle Studierenden, mit Ausnahme der Abiturienten. Diese haben Präsenzunterricht.

"Natürlich sehnen wir uns alle nach dem persönlichen Kontakt zu unseren Studierenden, und nicht alles lässt sich im Distanzunterricht so gut vermitteln wie im Präsenzunterricht in der Schule. Aber insbesondere durch die seit den Frühjahr unternommenen Anstrengungen an unserer Schule sind wir gut vorbereitet", berichtet Schulleiterin Verena Hohoff.

Schon seit einigen Jahren verfüge das Kollegium über Diensttablets, ergänzt sie. "Seit dem Start der Pandemie konnten wir zusätzlich eine Lernplattform etablieren, mehrere Fortbildungen für das Kollegium anbieten, eine Videokonferenzeinheit anschaffen, das Schul-WLAN ausbauen und Studierende, die über keine geeigneten Endgeräte verfügen mit Tablets ausstatten", sagt Hohoff.

Lehrkräfte und Studierende stehen über die Schulplattform in regem Austausch, bereitgestellte Materialien und Lernvideos helfen Inhalte zu vermitteln.

"So ist es sogar möglich, mit Studierenden zu experimentieren", berichtet Chemielehrerin Petra Buchbauer. "Mit selbst gekochtem Rotkohlsaft und vorhandenen Haushaltschemikalien, verschiedenen Flüssigkeiten, Kosmetika usw. konnten die Studierenden im Homeoffice experimentieren. Die Ergebnisse wurden dann per Videokonferenz präsentiert, zusammengetragen und verglichen."

Ganz besonders ist die Herausforderung für die Studierenden des neuen Vorkurses. Sie müssen ihre Schullaufbahn am Hessenkolleg direkt im Distanzunterricht starten und so mit Mitstudierenden und Lehrkräften zusammenarbeiten, die sie noch nie live erlebt haben. So zeigen sich die insgesamt 20 Studierenden des Vorkurses besonders motiviert, ihre Ziele zu erreichen", erläutert Schulleiterin Hohoff.

Zur Motivation ein Zitat

aus Pippi Langstrumpf

Auch die Aufnahme der Studierenden an der Schule erfolgte unter besonderen Bedingungen. Sie trafen sich mit ihren Lehrern und der Schulleiterin virtuell im Rahmen einer Videokonferenz. In ihrer Rede zur Aufnahme ermunterte Hohoff die neuen Studierenden, offen zu sein für Neues und sich über jeglichen Wissenszugewinn zu freuen. Sie bezog sich dabei auf ein Zitat aus Pippi Langstrumpf: " Die ganze Welt ist voll von Sachen, und es ist nötig, dass jemand sie findet." Die Studierenden erhielten die Aufnahmerede kurze Zeit später auch noch einmal als E-Mail mit der Ergänzung um ein weiteres Zitat: "Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe!"

Trotz des ungewöhnlichen virtuellen Starts berichten die Studierenden, dass sie sich an ihrer neuen Schule gut aufgehoben fühlen und sich auf ihre Zeit am Hessenkolleg freuen, besonders natürlich, wenn sie nach Ende des Distanzunterrichts endlich Mitstudierende und Lehrer persönlich kennenlernen dürfen.