Am Rathaus weht die Friedensfahne

Vertreter der Stadt und von Wetzlarer Friedensinitiative zeigen die Fahne der "Mayors for Peace". Anschließend wird sie am Neuen Rathaus gehisst. Foto: Barnikol-Lübeck

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (bkl). Am Neuen Rathaus in Wetzlar ist die Mayors-for-Peace-Flagge gehisst worden. Mit dabei waren Bürgermeister Andreas Viertelhausen (FW), der katholische Dompfarrer Peter Hofacker sowie Vertreter des Arbeitskreises "Frieden" des Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill mit Pfarrer Stephan Hünninger und des Wetzlarer Friedenstreffs "Die Fahne". Dieser, und der Arbeitskreis hatten das Banner vor drei Jahren der Stadt überreicht. Es steht als Zeichen für Frieden und die Abschaffung von Nuklearwaffen.

"Die Welt hat nicht wirklich etwas dazugelernt", sagte Bürgermeister Viertelhausen mit Blick auf den Atombombenabwurf über Hiroshima und Nagasaki vor 75 Jahren. "Die Bedrohung durch Atombomben besteht weiter." Die Stadt Wetzlar sei gern bei den "Mayors for Peace" dabei.

"Leben zerstören oder Leben sichern?" Das sei hier die Grundfrage, erklärte Pfarrer Hofacker, der für den Regionalverband Pax Christi Rhein-Main sprach. "Momentan leiden und sterben Menschen auch durch die Atomwaffenproduktion."

Gemeinsame Sicherheit

statt Sicherheit voreinander

Dass die Bürgermeister Druck auf die Regierung ausüben sollten, mahnte Hofacker an, denn Deutschland habe den Atomwaffen-Verbotsvertrag noch nicht unterschreiben. Der Theologe warb dafür, Büchel mit seinem Atomwaffenlager nicht aus dem Blick zu verlieren.

Pfarrer Stephan Hünninger betonte, der Einsatz für eine gemeinsame Sicherheit statt für eine Sicherheit voreinander sei in der heutigen Zeit mit ihren Krisen und Spannungen noch immer wichtig.

Im Dezember 2017 hatte die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, der deutschen Sektion der "Bürgermeister für den Frieden" beizutreten. Die weltweite Initiative war 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima, Tadatoshi Akiba, mit dem Ziel der atomaren Abrüstung gegründet worden.

Alljährlich am 8. Juli wird die Fahne gehisst, weil der Internationale Gerichtshof in Den Haag am 8. Juli 1996 festgestellt hat, dass die Verwendung von Atomwaffen und die Drohung mit ihrem Einsatz dem Völkerrecht widersprechen. In Deutschland gehören über 680 Städte den "Mayors for Peace" an. Das Netzwerk wirbt für den Beitritt zum Atomwaffen-Verbotsvertrag. Die deutsche Regierung hat einen Beitritt bislang verweigert.