Am Wochenende keine Gottesdienste

WETZLAR - (red). Das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwoch entschieden, dass Gottesdienste während der Corona-Krise nicht generell verboten werden dürfen. In Wetzlar werden die Kirchen am Sonntag, 3. Mai, trotzdem leer bleiben.

„Wir freuen uns über die am Dienstag bekannt gegebene Aufhebung des Gottesdienstverbotes in Hessen“, betonen Pfarrer Reinhold Kalteier von der katholischen Kirchengemeinde Unsere Liebe Frau und Pfarrer Heymer von der evangelischen Kirchengemeinde.

Die Verantwortlichen in beiden Gemeinden arbeiten derzeit daran, das von der Hessischen Landesregierung geforderte Hygienekonzept zu erarbeiten. Bis zu diesem Sonntag sei das nicht möglich. „Dazu ist die Vorbereitungszeit zu kurz“, sagt Kalteier. Und Heymer ergänzt „Gerade mit Rücksicht auf ältere Gottesdienstbesucher müssen wir sehr verantwortungsvoll sein“.

Das Bundesverfassungsgericht hatte am Mittwoch geurteilt, dass Gottesdienste trotz der aktuellen Kontaktbeschränkungen möglich sein dürfen, wenn dabei Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Gottesdienstverbote stellten einen „schwerwiegenden Eingriff in die Glaubensfreiheit“ dar, so die Richter.

Katholiken haben den 8. Mai im Blick

Die katholische Kirchengemeinde will am Samstag, 9. Mai, um 18.30 Uhr den ersten Gottesdienst nach Beginn der Corona-Krise feiern. Die evangelische Kirchengemeinde wird voraussichtlich am Sonntag, 10. Mai, beginnen, wenn das vorgelegte Hygienekonzept genehmigt wird.