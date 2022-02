Die Polizei sucht Unbekannte, die an der Garbenheimer Grundschule gezündelt haben. Symbolfoto: dpa

WETZLAR-GARBEINHEIM - Zwischen Freitag, 28. Januar, 16.30 Uhr, und Sonntag, 30. Januar, 17.32 Uhr, haben Unbekannte auf dem Gelände der Grundschule in der Garbenheimer Schulstraße gezündelt. Offenbar gelangten die Täter durch ein geöffnetes Türchen auf das Gelände und begaben sich zu dem frei stehenden Gebäude in der Schulhofmitte. Im überdachten Eingangsbereich des Gebäudes verbrannten die Unbekannten offensichtlich Müllreste, Dosen, Papier und Stöcke. Durch das Feuer wurde die Gebäudewand rund ein Meter hoch beschädigt. An zwei Seiten der Hauswände brachten die Unbekannten zudem die Schriftzüge "S+R+A" und ein Herz aus Ruß an den Wänden an. Der Schaden wird mit rund 500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.