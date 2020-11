Stadthalle Wetzlar. Archivfoto: Keller

WETZLAR - Mehrere Jugendliche hatten bereits am 14. Oktober, einem Mittwochabend, an der Wetzlarer Stadthalle gezündelt. Dabei entstand geringer Sachschaden, die Polizei sucht derzeit nach den fünf Unbekannten.

Direkt vor dem Haupteingang der Stadthalle in der Brühlsbachstraße hielten sich die mutmaßlichen Täter gegen 21.30 Uhr auf. Einer der offenbar Jugendlichen zündete die im Eingangsbereich liegenden Info-Flyer an und ließ diese in einer Ecke auf dem Boden abbrennen. Durch die Hitzeentwicklung verbrannte die Beschichtung der Bodenplatte. Der Schaden wird mit 600 Euro beziffert.

All das zeichnete eine Kamera auf, denn dieser Bereich der Stadthalle ist videoüberweacht. Die Wetzlarer Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Sie fragt: Wem sind die fünf Jugendlichen, zwei Jungen und drei Mädchen, aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Jugendlichen, die sich im Eingangsbereich und im Treppenhaus zur Tiefgarage aufhielten, geben?

Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.