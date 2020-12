An Weihnachten die Einsamkeit überwinden

Hartmut Sitzler ist der erste Superintendent des im Jahr 2019 neu gebildeten Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill. Der Pfarrer der Kirchengemeinden Schöffengrund und Waldsolms-Nord wurde im September in das leitende Amt gewählt.

Der 47-Jährige steht damit an der Spitze des Kirchenkreises an Lahn und Dill sowie dessen Leitungsgremiums, des Kreissynodalvorstandes (KSV).

Sitzler vertritt zudem die Interessen des Kirchenkreises bei der Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland. Zum Kirchenkreis an Lahn und Dill gehören rund 70 000 evangelische Christen

Aufgewachsen ist Sitzler in Nettetal in der Nähe von Venlo an der holländischen Grenze. Später studierte er in Wuppertal und Münster evangelische Theologie, Geschichte und Philosophie

Nach dem ersten theologischen Examen war er drei Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für reformierte Theologie in Münster und promovierte dort über das Thema "Menschliche Freiheit".

In Schöffengrund und Waldsolms-Nord wirkt der Seelsorger bereits seit 2006 - zunächst als Pfarrer zur Anstellung und seit Ende Oktober 2009 als Gemeindepfarrer

Auf gemeindlicher Ebene ist der verheiratete Theologe dabei für die pfarramtliche Versorgung von Niederquembach, Oberquembach und Oberwetz (Schöffengrund) sowie Griedelbach, Kraftsolms und Kröffelbach (Waldsolms-Nord) zuständig.