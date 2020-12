An Weihnachten die Trauer überwinden

Holly BakerDer Zauber der SchneeflockenPiper-Verlag, 320 Seiten, 10 Euro.

WETZLAR - Eine Weihnachtsgeschichte fürs Herz ist "Der Zauber der Schneeflocken". Eine deutsche Autorin schreibt hier unter dem Pseudonym Holly Baker. Angesiedelt ist die Geschichte im weihnachtlichen Heidelberg.

Ich-Erzählerin Leni hat am Heiligabend vor zwei Jahren ihren Mann verloren. Obwohl Leni immer ein richtiger Weihnachtsfan war, ist der Dezember für sie inzwischen nur noch mit tieftraurigen Gedanken verbunden.

Doch ihre schwangere Zwillingsschwester Marie und Freundin Emma wollen die 35-Jährige zurück ins Leben holen. Dazu haben sie sich einen ganz besonderen Adventskalender ausgedacht. An 24 Tagen soll Leni weihnachtliche Aufgaben erledigen - vom Plätzchenbacken, über Schlittschuhlaufen bis hin zu einem Brief an den Weihnachtsmann. Lenis Nachbar Erik steht ihr dabei zur Seite. Ihn kennt sie ausgerechnet von der Intensivstation, auf der ihr Mann Tom gestorben ist.

Ein warmherziges Buch, das mit einer wunderbaren Portion Kitsch den Zauber der Adventszeit vermittelt. Die Charaktere sind allesamt sympathisch und so ist "Der Zauber der Schneeflocken" auch eine echte Leseempfehlung für alle, die gerne berührende Liebesgeschichten lesen.