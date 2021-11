Ana María Arévalo Gosen gewinnt Barnack Award

Mit der Fotoserie über Frauen in südamerikanischen Gefängnissen gewinnt Ana María Arévalo Gosen den Barnack Award. Foto: Ana María Arévalo Gosen

WETZLAR - Mit der Serie "Días Eternos" gewinnt die venezolanische Fotografin Ana María Arévalo Gosen den Leica Oskar Barnack Award 2021. Der Newcomer Award geht an den deutschen Fotografen Emile Ducke mit seiner Serie "Kolyma - Along the Road of Bones". In ihrer Serie "Días Eternos" stellt die venezolanische Fotografin die erschütternden Lebensbedingungen von inhaftierten Frauen in den Fokus. Die Bilder entstanden seit 2017 mit einer Leica Q in Gefängnissen in Venezuela und El Salvador. Tausende Insassen der Gulags der Stalin-Ära starben beim Bau einer Schnellstraße durch die eisige, abgelegene Kolyma-Region in Sibirien. Der deutsche Dokumentarfotograf Emile Ducke, der derzeit in Moskau lebt, suchte auf seiner Reise entlang der sogenannten "Straße der Knochen" nicht nur nach Resten der ehemaligen Zwangsarbeiterlager, sondern hinterfragt auch, wie heute an sie erinnert wird. Die Gewinner wurden bei einer Preisverleihung im Leitz-Park in Wetzlar geehrt. Der renommierte amerikanische Fotograf Ralph Gibson wurde mit dem Leica Hall of Fame Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Foto: Ana María Arévalo Gosen