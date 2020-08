Anbau löst brennendes Platzproblem in Niedergirmes

Das Stadtparlament hat am 25. September 2019 einstimmig für den Neubau des Feuerwehr-Hauptstützpunktes in der Ernst-Leitz-Straße gestimmt. Die Kosten sollen bei rund 28,3 Millionen Euro liegen. Grundlage für den Neubau ist eine Bestandsaufnahme aus dem Jahr 2013, bei der sich zeigte, dass die aus Sicherheitsgründen erforderlichen Flächen für Arbeitsräume und Stellplätze nicht im Bestand dargestellt werden können. Es sei mindestens ein Teilneubau erforderlich, urteilte das externe Büro.

Wegen weiterer Mängel der Bestandsgebäude, unter anderem ist die Fahrzeughalle für den vorhandenen Fuhrpark zu klein, wurde daraufhin als eine von drei Varianten der komplette Neubau an Ort und Stelle berechnet, dem das Stadtparlament schließlich zustimmte. Es ist eine Bauzeit von zweieinhalb Jahren vorgesehen. Nach Angaben von Stadtbrandinspektor Erwin Strunk wird der Umzug in die Ausweichquartiere vermutlich im Sommer 2021 über die Bühne gehen. Anschließend kann der Abriss starten.

Geplant sind zwei Interimsstandorte: Die Büros der hauptamtlichen Kräfte, Werkstattbereich und Atemschutzstrecke ziehen in ein Containerdorf auf dem Gelände der Wache II in Niedergirmes. Die Freiwillige Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen zieht in ein Gebäude, das ein privater Bauherr aktuell an der Ecke Braunfelser Straße/Siegmund-Hiepe-Straße errichtet und das dann von der Stadt angemietet wird. (pre)