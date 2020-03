Andachten zu Hause

Um der Ausbreitung des Corona-Virus entgegenzuwirken, finden in vielen Kirchen, wie im Wetzlarer Dom, keine Gottesdienste mehr statt. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

wev). In den Kirchengemeinden im evangelischen Kirchenkreis an Lahn und Dill finden keine Veranstaltungen mehr statt und das Kirchenamt in Wetzlar ist für den Publikumsverkehr geschlossen. Auch Gottesdienste können nicht mehr gefeiert werden.

Die Kirchen sollen zudem nicht offen gehalten werden, um direkte Kontakte vor allem älterer Menschen untereinander, die zur Risikogruppe gehören, zu vermeiden. Dies betonen die leitenden Pfarrer des evangelischen Kirchenkreises, Roland Rust und Jörg Süß.

Gleichzeitig weisen sie darauf hin, dass die Gemeindeglieder beim Läuten der Glocken zu den üblichen Gottesdienstzeiten zu Gebet und Andacht zu Hause eingeladen sind.

Die Pfarrerinnen und Pfarrer sind weiter telefonisch und über E-Mail erreichbar, auch für seelsorgliche Gespräche. Die entsprechenden Kontaktdaten der Kirchengemeinden sind auf der kreiskirchlichen Homepage zu finden.

In der katholischen Stadtgemeinde Wetzlar gilt Ähnliches. In einem öffentlichen Brief hat sich Pfarrer Reinhold Kalteier (Pfarrverwalter) an die Gemeindemitglieder der katholischen Stadtgemeinde "Unsere Liebe Frau" in Wetzlar gewandt und auf die Veränderungen in der Großgemeinde wegen des Coronavirus hingewiesen. So fallen bis auf Weiteres Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen aus. Die Kirchen sind aber zu den üblichen Gottesdienstzeiten zum Gebet, der Dom ganztägig offen. Das Pfarrbüro ist für den Publikumsverkehr geschlossen, über Telefon 0 64 41-44 55 80 zu erreichen. Telefonische Gespräche mit einem Seelsorger bieten Pfarrer Reinhold Kalteier Telefon 01 73/3 72 85 39 und Kaplan Sven Merten, 01 51/21 11 78 93 an.