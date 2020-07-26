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Sonntag, 26.07.2020 - 23:00
4 min

André Eisermann begeistert im Wetzlarer Rosengärtchen

Schauspieler André Eisermann begeistert im Wetzlarer Rosengärtchen mit der Interpretation von Goethes Werther.

Von Verena Napiontek
André Eisermann lässt im Wetzlarer Rosengärtchen Werthers Leiden noch einmal aufleben. Foto: Julian Gdanietz

André Eisermann lässt im Wetzlarer Rosengärtchen Werthers Leiden noch einmal aufleben. Foto: Julian Gdanietz

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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