Angehende Konditoren beweisen an der Käthe-Kollwitz-Schule ihre Klasse

WETZLAR. An der Käthe-Kollwitz-Schule ist die praktische Prüfung der Bezirksfachklasse der Konditorinnen und Konditoren der Innung Mittelhessen zu Ende gegangen. Angepasst an die speziellen Zeiten von Covid-19 fand die Prüfung in drei Gruppen mit Mund-Nase-Bedeckung und 1,5 Metern Abstand statt. Trotzdem schufen die neun Prüflinge zum Thema "Impressionen in Form und Farbe" zauberhafte Gesellenstücke, die ihnen einiges an Handwerkskunst und Kreativität abverlangten.

Die Titel der "Formtorten" reichten von "Ente Nelli" und "Regenwald" über "Bauhaus" und "Kreativ-Werkstatt" mit Farbtopf und Pinsel bis hin zu "Im Wald" und der "Reise um die Welt" mit einer Torte als Koffer.

Jedes der konditorischen Wunderwerke hielt bei der Arbeit und im Ergebnis den gestrengen Blicken der Prüfer stand.

Theoretische Prüfung

folgt am 23. Juni

Ihr fachliches Urteil über die Gesellenstücke fällten Carmen Corbatera (Käthe-Kollwitz-Schule), Andreas Vogel (Braunfels), Ulrich Timpert (Marburg) und Holger Ließ (Runkel). Alle Prüflinge qualifizierten sich für die fachtheoretische Prüfung am 23. Juni. Anika Konrad, Luisa Schwalm (Café Geißner, Gießen), Yasin Pozzi (Konditorei Café Klingelhöfer, Marburg), Kevin Miller, Sophia Maria Hochstein (Konditorei Zarnitz, Herborn), Amona Nandha (Bäckerei und Konditorei Biedenkopf, Wetzlar), Jessica Schmitt (Bäckerei Künkel, Langgöns), Benja Mutke (Markus Podzimek, Naschwerk, Neunkirchen) und Teresa Wagner (Bäckerei Huth, Limburg) haben damit die Hürde der Abschlussprüfung genommen, die wohl der aufregendste Teil ist.