Angepackt: Wetzlarer Schüler bauen Notunterkunft mit auf

Schüler der August-Bebel-Schule und der Werner-von-Siemens-Schule Wetzlar haben die Gefahrenabwehr des Lahn-Dill-Kreises beim Einrichten der künftigen Erstaufnahmeeinrichtung unterstützt. Bis zu 500 Menschen könnten ab kommender Woche in der Turnhalle der August-Bebel-Schule Platz finden. Foto: Werner-von-Siemens-Schule

WETZLAR/DILLENBURG - 125 Schüler der August-Bebel-Gesamtschule und der Werner-von-Siemens-Schule in Wetzlar haben am Dienstag kräftig mit angepackt: Sie haben der Kreis-Gefahrenabwehr dabei geholfen, die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen in der Turnhalle der August-Bebel-Schule herzurichten.

Damit ab der kommenden Woche bis zu 500 Menschen in der Turnhalle Platz finden können, sind am Montag 125 Doppelstockbetten geliefert worden. Diese haben die Helfer abgeladen und aufgebaut. Insgesamt fünf Stunden hat die Aufbau-Aktion gedauert.

125 Schüler packen mit an

Ulrike Sauer, stellvertretende Pressesprecherin des Lahn-Dill-Kreises, erläutert Details der Aktion: Um die Doppelstockbetten so schnell wie möglich aufstellen zu können, hat Nicolas Hartmann, Fachdienstleiter Gebäudeservice-Schulen, die beiden Schulleitungen angefragt, und diese waren sofort bereit, das Organisationsteam zu unterstützen. So haben sich 80 Schüler der August-Bebel-Schule des Wahlpflichtunterrichts Arbeitslehre aus den Jahrgängen 9 und 10 an der Aufbau-Aktion beteiligt. Von der Werner-von-Siemens-Schule packten 45 Jugendliche und junge Erwachsene aus vier Klassen mit an: die Berufskraftfahrer, die Dachdecker, die Vermesser sowie die Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung.

"Wir danken der August-Bebel-Schule und der Werner-von-Siemens-Schule von Herzen für ihre tatkräftige Unterstützung und die vielen geplanten Aktionen, um die Menschen herzlich willkommen im Lahn-Dill-Kreis zu heißen." Landrat Wolfgang Schuster (SPD)

"Wir danken der August-Bebel-Schule und der Werner-von-Siemens-Schule von Herzen für ihre tatkräftige Unterstützung und die vielen geplanten Aktionen, um die Menschen herzlich willkommen im Lahn-Dill-Kreis zu heißen. Wir wissen, dass es für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrkräfte aktuell nicht einfach ist, auf ihre Turnhalle zu verzichten. Sie müssen deshalb viel zurückstecken und umplanen. Umso dankbarer sind wir, dass sich alle mit so viel Herzblut engagieren", sagt Landrat Wolfgang Schuster (SPD). Das Engagement der Schulen geht jedoch weiter. Initiiert von der August-Bebel-Schule und unterstützt von der Werner-von-Siemens-Schule soll es unter anderem ein Bastel- und Spielangebote für die geflüchteten Kinder geben, die Spieleausgabe der August-Bebel-Schule soll während der Schulzeit, aber auch am Nachmittag geöffnet werden.

Weitere Hilfsaktionen sind geplant

An den Nachmittagen könnte außerdem ein Internetcafé mit Spieleangebot öffnen. Beide Schulen stellen dafür den WLAN-Support und Laptops zur Verfügung. In Kooperation mit dem Stadtjugendamt Wetzlar und dem Quartiersmanagement soll den Geflüchteten zweimal pro Woche ein Angebot vor Ort gemacht werden, unter anderem mit Beratungen und einer Betreuung für die Jüngsten unter drei Jahren. Eltern sowie Schüler haben außerdem angeboten, beim Übersetzen zu helfen und durch einen Waffelverkauf Spenden zu generieren.

Die Leiterin der August-Bebel-Schule, Melanie Karl, berichtet, dass die Lehrkräfte für den 8. April einen Projekttag unter dem Motto "Tag des Friedens" organisieren. Die Werner-von-Siemens-Schule sammelt seit Anfang März zudem Spenden, die über die Gießener Hilfsorganisation Global Aid Network direkt zu den Menschen gebracht werden. Die Schulen informieren über ihren Instagram-Account darüber.