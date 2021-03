Angestellte schlägt Räuber mit Handtasche in Flucht

Jetzt teilen:

WETZLAR - Mit dem resoluten Auftreten der Angestellten eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Auf dem Hollerstück" hatte ein Räuber offensichtlich nicht gerechnet. Die Frau schlug ihn mit ihrer Handtasche in die Flucht.

Die Polizei vermutet, dass der Täter es auf die Tageseinnahmen abgesehen hatte. Am Freitagabend um 21.15 Uhr, eine Viertelstunde nach Ladenschluss, standen zwei Mitarbeiterinnen vor der Eingangstür. Plötzlich kam ein Mann auf sie zu und forderte sie mit vorgehaltener Pistole auf, die Tür wieder zu öffnen und zurückzugehen. Eine der Frauen schlug mit ihrer Handtasche auf den Angreifer ein, beide rannten anschließend davon. Der Täter flüchtete über den Parkplatz und ein angrenzendes Feld. Der Unbekannte sprach mit osteuropäischem Akzent, war circa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke und hatte sein Gesicht mit einer dunklen Stoffmaske bedeckt. Die beiden Frauen bedrohte er mit einer schwarzen Pistole. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Beamten in Wetzlar unter der Telefonnummer 0 64 41-91 80.