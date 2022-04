Annette Rinck ist neue Leica-Chefin

Annette RinckFoto: Leica Microsystems

WETZLAR - Leica Microsystems in Wetzlar hat die Ernennung von Annette Rinck zur Präsidentin des Unternehmens zum 1. April bekannt gegeben. Sie tritt die Nachfolge von Markus Lusser an, der eine neue Position im Bereich "Life Sciences" bei der Danaher Corporation, der Muttergesellschaft von Leica Microsystems, übernommen hat.

Vor dem Wechsel zu Leica Microsystems war Annette Rinck sieben Jahre für Honeywell tätig, zuletzt als General Manager für globale Marken und Unternehmen im Bereich "Building Management Systems". Davor hatte sie leitende Positionen in den Bereichen Handel, Portfoliomanagement und Marketing bei Eaton, Caterpillar und BMW inne.

Rinck ist promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin im Bereich Angewandte Wirtschaft/Kommunikationswissenschaft.

"Ich freue mich sehr, jetzt Teil von Leica Microsystems zu sein und unser Unternehmen in die Zukunft zu führen, um den Mehrwert für unsere Kunden weiter zu steigern und unser globales Wachstum voranzutreiben. Unsere Teams bei Leica Microsystems arbeiten mit großem Engagement daran, unseren Kunden bahnbrechende Innovationen mit einem Höchstmaß an Qualität und Nutzen in der Anwendung zu bieten", so Annette Rinck.