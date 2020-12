Anschlag auf Elvis in Bad Nauheim

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der Knaur-Verlag setzt in diesem Jahr die inzwischen schon so beliebte Reihe mit schön-schaurigen Weihnachtskrimis fort. Jede der 24 Kurzgeschichten ist dabei in einem anderen Ort angesiedelt - von der Ostsee, Hamburg und Jever geht es quer durch die Republik bis an den Bodensee und weiter ins Voralpenland und ins Berner Oberland. In Mittelhessen, genauer in Bad Nauheim, spielt "Der King muss sterben" von Gert Anhalt. 1958 ist Elvis Presley, der King of Rock'n'Roll mit der US-Armee in der Kurstadt und wird mächtig von den weiblichen Fans angehimmelt. Der junge Karl ist so von seiner Eifersucht geplagt, dass er einen Anschlag auf den Sänger verübt. In "Lawinenwinter" erzählt Stefan Haenni von einem jungen Barkeeper, der sich an die ältere Witwe eines Großindustriellen heranmacht und in "Das letzte Kapitel" von Angelika Svensson kehrt just an Weihnachten nach 35 Jahren ein totgeglaubter Freund zurück.

Das Buch ist der inzwischen zehnte Band in einer Reihe, die mit dem Titel "Maria, Mord und Mandelplätzchen" begann. Für weiteres Gruseln unter dem Tannenbaum sorgen Autoren wie Iny Lorentz, Alexander Oetker, Wolfgang Burger, Susanne Mischke und Nicola Förg.