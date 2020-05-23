Ansturm auf Fitnessstudios in Wetzlar bleibt aus

Seit dem 15. Mai dürfen Sport- und Fitnessclubs in Hessen wieder öffnen. Die Kunden nehmen das Angebot bisher eher verhalten an. Archivfoto: André Hirtz
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