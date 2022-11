Antrag: Wetzlarer Dom soll zum Parkhaus umgebaut werden

Bisher wird nur rund um den Wetzlarer Dom geparkt. Der Stadtverordnete Dominic Harapat (Die Partei) fordert, auch den Dom selbst zum Abstellen von Kraftfahrzeugen zu nutzen. Der Aufenthalt im Dom-Parkhaus oder Parkhaus-Dom soll kostenlos sein, Spenden werden erbeten. (© Pascal Reeber)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar - Was tun, wenn die Tiefgarage im Stadthaus Ende Dezember geschlossen wird und das Parkhaus in der Goethestraße noch nicht fertig ist? Nach dem Stadtmarketing, das die wegfallenden Stellplätze auf dem Domplatz ersetzen will, hat nun der Satiriker und Stadtverordnete Dominic Harapat (Die Partei) einen Vorschlag gegen den Parkraummangel vorgelegt: Der Dom soll zum provisorischen Parkhaus werden.

Vor allem für das Weihnachtsflair sei ein Parkhaus im Dom extrem nützlich, hält Harapat fest: Besucher des weihnachtlichen Treibens nämlich wären mit wenigen Schritten direkt am Glühweinstand. Der sonntägliche Gottesdienst als „unwesentlicher Frequenzbringer“ solle natürlich erhalten bleiben. Dafür müssten Ausweichparkflächen gefunden werden – das sei bei einer Nutzung des Domplatzes zum Parken aber auch nötig.

Die Nutzung des Doms sei da die deutlich elegantere Lösung, sagt der Stadtverordnete, der keine Probleme mit der Denkmalpflege erwartet. Die Außenfassade bleibe schließlich intakt. Und was im Inneren passiere, nehme ohnehin kaum jemand wahr. „Der Dom wird ja vor allem als Fotomotiv geschätzt. Durch eine Nutzung als Parkhaus könnten wir ihn auf Dauer erhalten. Ich glaube, die Wertigkeit des Domes würde erhöht.“

Freies Parken, dazu eine solarbetriebene Eisbahn

Mit seinem Antrag sieht sich Harapat auf der Höhe der Zeit: „Anscheinend gehört das sonntägliche Gebet ebenso wie das Feierabendbier zu einem an Relevanz einbüßenden Brauchtum und so können wir uns langsam mit dem Gedanken auseinandersetzen, wieviel Platz wir diesen antiquierten Gepflogenheiten in unserem Stadtbild noch einräumen wollen und ob wir den Platz nicht besser für Belange der Gegenwart einsetzen wollen“, sagt er.

Mehr zum Thema

Parkgebühren sollen nach dem Willen Harapats im Parkhaus-Dom nicht erhoben werden. „Der Wetzlarer soll auf keinen Fall aufs Auto verzichten müssen. Daher möchte ich ihm nicht abverlangen, dass er bei steigenden Spritpreisen mehr fürs Parken zahlen muss, wo es doch vorher auch wild und kostenlos ging.“ Parkgebühren auf freiwilliger Basis, stilecht mit dem Klingelbeutel eingesammelt, könne er sich aber vorstellen, sagt Harapat, der auch an die Jugend denkt. „Wenn wir dann noch ein paar Solarpaneele aufs Dach klemmen, können wir vielleicht eine Eisbahn einbauen.“