Anwohner erkennen vertraute Wege nicht mehr

So sehen die Rückegassen rund um das Wohngebiet am Hirschgraben nach dem Baumeinschlag aus. Die Anwohner kritisieren, dass sie dort nun nicht mehr gut laufen können. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR - Auf das Forstamt sind die Bewohner des Hirschgrabens seit einigen Wochen nicht mehr gut zu sprechen. Bei Rückearbeiten ist ein Weg in Mitleidenschaft gezogen worden, den sie bisher für Spaziergänge oder Erledigungen benutzt haben. Nach Angaben des Forstamtes handelt es sich jedoch um Rückegassen, die allein forstwirtschaftlichen Zwecken dienen und die nicht für Fußgänger unterhalten werden.

Vor einigen Wochen hatte das Forstamt im Stadtwald Holz einschlagen lassen. Ein paar der alten Bäume hatten Sturmschäden, einige Kiefern litten unter der Trockenheit, berichtet Harald Born, Sprecher der Anwohner. Da sich die Wohngrundstücke im Hirschgraben bis direkt an den Waldrand erstrecken, sind die Anwohner mit dem Einschlag grundsätzlich einverstanden. Aber eben nicht mit den Folgen: Durch Einsatz schwerer Maschinen sei das bisher intakte Wegenetz nachhaltig in Mitleidenschaft gezogen worden, berichtet Born.

Was tun? Die Anwohner haben das Forstamt gebeten, die Wegeführung in ihrer bisherigen Qualität wiederherzustellen. "Die Menschen, die im Hirschgraben wohnen, sind in der Regel über 60 und zu Fuß nicht mehr ganz so fit", berichtet Born. Vor dem Arbeitseinsatz sei der Weg in Richtung Sturzkopf oder Sportjugend gut nutzbar gewesen, sogar mit Rollator. Das gehe nun nicht mehr. Für Born ist das mehr als nur ein Verlust an Komfort. "Dieser Weg wird seit Jahrzehnten genutzt, um zum Einkaufszentrum am Sturzkopf oder zum Arzt zu kommen", erklärt er für die Anwohner.

"Eine Wegepflege oder Befestigung ist auf Rückewegen nicht vorgesehen", schreibt hingegen Forstamtsleiter Stefan Ambraß in einem Brief an Born, der der Redaktion vorliegt. Und: Die Qualität der Gassen sei seines Erachtens gut. Der Unternehmer habe gute und schonende Arbeit geleistet. "Ich gehe davon aus, dass mit einer trockener werdenden Witterung die Wege demnächst wieder ihre alte Qualität wiedererlangen."

Den Bewohnern des Hirschgrabens reicht das nicht. Harald Born hat sich in einem Brief ans Sportamt dazu bereit erklärt, Reisig oder Wurzelreste zu räumen, erwartet im Gegenzug aber auch eine Reparatur durch das Forstamt. Das Argument, es handele sich um eine Rückegasse, zählt für ihn nicht. Born berichtet, dass im Wald Schilder hängen, die sich an Fußgänger richten und zum Beispiel vor waldtypischen Gefahren warnen. Wieso, fragt er, sollten die dort hängen, wenn nicht eine Nutzung der Wege durch Fußgänger vorgesehen sei?