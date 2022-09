Apfelsaftverkauf für den guten Zweck am Wetzlarer Wochenmarkt

Der Round Table Wetzlar hat auch in diesem Jahr wieder kräftig Äpfel gesammelt und daraus Saft gemacht. Der Verkaufserlös wird im Anschluss gespendet. Foto: Round Table Wetzlar

WETZLAR - Just noch an Bäumen in und rund um Wetzlar, mittlerweile gepresst und gekocht in der haltbaren Drei-Liter-Bag-in-Box: Der Wetzlarer Serviceclub Round Table hat wieder Äpfel gesammelt und daraus Saft gemacht. Bei der Sammelaktion und durch einige Apfelspenden sind in diesem Jahr fast 3000 Liter Saft herausgekommen. Verkauft wird der nicht nur am Gallusmarkt, sondern vorab an diesem und am nächsten Samstag, 1. und 8. Oktober, auf dem Wetzlarer Wochenmarkt auf dem Domplatz. Wie immer wird der komplette Erlös der Verkaufsaktion verspendet. Ein Paket kostet auch in diesem Jahr 10 Euro, ab einer Abnahme von fünf Paketen werden 8 Euro fällig.