Apfelspender gesucht

Der Round Table Wetzlar geht am 25. September auf Apfelernte und freut sich über Apfelspenden. Archivfoto: Round Table Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Ob der Gallusmarkt in diesem Jahr stattfindet, ist noch nicht endgültig entschieden. Unabhängig ob es den Markt in gewohnter Form gibt oder nicht, wollen die Mitglieder des Serviceclubs Round Table aber wieder Apfelsaft keltern und diesen dann für einen guten Zweck verkaufen.

Damit möglichst viele Äpfel zusammenkommen, die abgefüllt werden können, sammeln die Mitglieder am Samstag, 25. September, zwischen 11 und 17 Uhr Äpfel an verschiedenen Standorten ein, um daraus Saft zu machen.

Erstmalig hatte der Round Table im vergangenen Jahr dazu aufgerufen, gesammelte Äpfel zu spenden. Wer die Aktion, deren Erlös für ein unterstützenswertes Projekt in und um Wetzlar gewidmet ist, wieder unterstützen will, kann eine E-Mail an apfelernte@ rt86.de senden. Die Tabler setzen sich mit den Spendern in Verbindung und holen die Äpfel am 24. oder 25. September ab.