Arbeitslose schaffen sich neue Perspektiven mit Theaterspiel

Langzeitarbeitslose spielen Theater: Zertifikatsübergabe im Rosengärtchen mit der Bewerbungsmanagerin Viola Heep (Zweite von links unten) und Mathes Dues als Regisseur und Theaterpädagoge (Zweiter von links oben).

WETZLAR - Mathes Dues zitiert zur Zertifikatsübergabe des Projektes "Job Act to connect" im Rosengärtchen aus Bertolt Brecht: "Alle großen Ideen scheitern an den Leuten." Dues meint: "Unsere große Idee hat funktioniert, weil die Menschen dahinter standen."

Der Theaterpädagoge hat mit Bewerbungsmanagerin Viola Heep 13 Langzeitarbeitslose im SGB-II-Leistungsbezug auf ihrer Reise durch das vom Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill beauftragte Theaterprojekt mit dem Brecht-Stück "Der gute Mensch von Sezuan" begleitet.

"Ich kann mir vorstellen, dass die letzten acht Monate für sie eine besondere Herausforderung waren", würdigte der Vorstand des kommunalen Jobcenters, Sebastian Kleist, das Engagement und das Durchhaltevermögen der Teilnehmer, die sich unter besonderen Bedingungen unter Einhaltung der Corona-Richtlinien fast täglich trafen, um miteinander zu arbeiten.

Eine Teilnehmerin erklärt, was ihrer Ansicht nach Theaterspiel im Berufsleben bringe: "In eine Rolle zu schlüpfen hilft bei der Selbstfindung. Es schafft ein Gefühl für die eigenen Stärken - und das hilft."

Empathie, Flexibilität

und Verlässlichkeit

Die Projektkoordinatorin des Jobcenters, Eva Weiß-Kruff, lobt die Teilnehmer für ihren Mut, sich auszuprobieren und zu experimentieren. "Empathie, Flexibilität und Verlässlichkeit - das sind alles Eigenschaften, die sie im Theaterspiel erproben und die sie auch im Arbeitsleben brauchen. Sich zu fragen wie wirke ich - Feedback geben und anzunehmen - sind Fähigkeiten, die für ihren späteren Job nützlich sind." Alle Teilnehmer seien auf ihre Weise durch das Projekt weitergekommen. Mehrwöchige Praktika wurden absolviert und wer noch keinen Job in Aussicht hat, habe trotzdem an Selbstsicherheit gewonnen und gehe gestärkt in eine neue Richtung.

In diesem Jahr wurde die Inszenierung gefilmt, da aufgrund der pandemischen Situation ein Auftritt vor Publikum nicht möglich war. Das nächste "Job Act Projekt" startet im September für Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund und wird neben der beruflichen Orientierung den Schwerpunkt auf Sprachförderung legen.