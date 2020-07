Asta Nielsens Leben für Kunst und Frauenrechte

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar. Das Berlin der "Roaring Twenties", der wilden 20er Jahre, hat Konjunktur. Dies zeigt die Neuverfilmung von Alfred Döblins Jahrhundertroman "Berlin Alexanderplatz", die in diesen Tagen in die wieder geöffneten Kinos kommt, ebenso wie der Erfolg der TV-Serie "Babylon Berlin", deren vierte Staffel in Planung ist.

Einer der größten Stars jener Zeit war die dänische Schauspielerin Asta Nielsen (1881 - 1972), eine Ikone des Stummfilms und der erste weibliche Filmstar überhaupt in der noch jungen Geschichte des Kinos. Barbara Beuys, die sich seit Jahrzehnten als Biografin wegweisender Frauen einen Namen gemacht hat, zeigt nun in "Asta Nielsen. Filmgenie und Neue Frau" (Insel Verlag, 450 Seiten, 25 Euro) das Leben und Wirken einer Künstlerin, die sich nie auf ein Rollenfach festlegen ließ. Sie spielte gebrochene, leidende Frauen ebenso wie Prostituierte, Tänzerinnen und Arbeiterinnen, und ihre Körpersprache war immer dezent und ausdrucksstark war.

Darstellen galt Nielsen in eigenen Worten als "die einfache, blutdurchströmte, tief verinnerlichte Gestaltung eines erschütternden Menschenschicksals". Die Dänin wurde gleich mit ihrem ersten Film "Abgründe" (1910) über Nacht zum Weltstar der Stummfilm-Ära und etablierte den Film als eine neue Kunst. Sie verkörperte die neue moderne Frau, begeisterte durch eine geniale Mischung aus Komik und Erotik. Nur unterbrochen von einer Zwangspause in Dänemark während des Ersten Weltkriegs war Berlin 22 Jahre ihre zweite Heimat. Zu ihrem engen Freundeskreis gehörten Joachim Ringelnatz, Heinrich George, Gret Palucca und Siegfried Kracauer.

Frauen auf der Leinwand salonfähig gemacht

Beim Dreh zu "Rausch" (1919) scheute Nielsen keine Auseinandersetzungen mit Regisseur Ernst Lubitsch, weil sie sich als Wahrerin des Strindberg-Erbes verstand, von dem die Drehbuchvorlage stammte. Ihr "Hamlet" ging zwei Jahre später in die Filmgeschichte ein, weil sie in der Titelrolle, passend zur Zeit, das zweite Geschlecht auf der Leinwand salonfähig machte. Mit dem Tonfilm hingegen konnte sie sich nicht anfreunden und wechselte erfolgreich ins Theaterfach. Und auch mit den Nazis mochte sich die Nielsen nicht gemeinmachen. Sie kehrte im Sommer 1939 Deutschland endgültig den Rücken und wagte in ihrer Geburtsstadt Kopenhagen nach dem Krieg einen Neuanfang als Autorin und Schöpferin bemerkenswerter Stoffcollagen.