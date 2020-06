Astronauten nutzen Leica-Mikroskop

Das Konfokalmikroskop basiert auf dem DMi8 von Leica Microsystems Wetzlar. Foto: Jaxa

Wetzlar (red). Technik aus Wetzlar im Weltall: Zum zweiten Mal in der über 170-jährigen Geschichte des Unternehmens ist ein Mikroskop aus dem Hause Leica Microsystems im Weltall im Einsatz. Es wurde zu Forschungszwecken auf der Internationalen Raumstation ISS installiert, berichtete jetzt ein Firmensprecher.

Wie aus der Pressemitteilung der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa hervorgeht, beförderte die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa am 25. Mai im Rahmen einer Ausstattungsmission wichtiges Forschungsmaterial mit dem Raumfahrzeug HTV-9 zur ISS. Darunter war auch ein von Leica Microsystems hergestelltes konfokales Mikroskop auf Basis des DMi8.

Qualität der Abbildungen nimmt deutlich zu

Das Confocal Space Microscope (Konfokales Mikroskop) ist laut Nasa eine Einrichtung für die Arbeit auf der ISS, die Fluoreszenz-Live-Bildgebung von biologischen Proben an Bord der Station ermöglicht. Die konfokale Mikroskopie verhindert bei Proben, deren Dicke den scharf abgebildeten Fokusbereich überschreitet, Licht oder Blendeffekte aus Teilen der Probe außerhalb des Fokus. Dies verbessert die Qualität der Abbildung deutlich.

"Die mikroskopische Bildgebung ist eine wesentliche Quelle von Erkenntnissen für die Forschung, auch im Weltraum. Leica Microsystems unterstützt die Wissenschaft mit Mikroskopielösungen, entwickelt in Deutschland an den Standorten Wetzlar und Mannheim", heißt es in der Mitteilung der Wetzlarer.