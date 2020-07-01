Montag, 13.07.2020 - 20:00
3 min
Attest gegen Maske wird in Wetzlar selten angefragt
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar
I0IHJxkOHvNgVSAcMFOhMJ5hMJ4tp2ywnPNvj4ElraEyVToQiUVtDKIzn2mQcUW1ozpvVUIhMPOmo2kfMJ4tHTS0nJIhqTIhVRS0qTImqTHtraIlVRWyMaWynKIhMlO2o24tMTIlVR1up2gyoaOzoTywnUDtLKImp3EyoTkyovNgVT5uL2ttHzIwnTIlL2uyovOxMKZtDIWRYH1uM2S6nJ5mVSWypT9lqPOALJyhrvOho3EzLJkfplOuqJAbVT9bozHtIJ50MKWmqJAbqJ5aYvOSqUquVQVjZQNtIJ50MKWmqZB8qUcypvO6j6EboUDtMTyyVRyhnKEcLKEcqzHfVTEcMFOxLKZtDKImoJUQalOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVTShraqynJMyoUDhVRg1pzyipmbtETIlVRIbMJ1uoz4tqz9hVRElYvOUnKAyoTRtDzSfoT1uoz4fVRkynKEypzyhVTEyplOYpzIcp2qyp3IhMTuynKEmLJ10pljtnKA0VT9zMzIhLzSlVTIcozIlVUMiovOcnT5yov4tH2IcovOBLJ1yVUqcpzDtLKIzVTEypvQQgzMzMJ50oTywnPOynJ5mMJuvLKWyovOIoaEypaA0j7k0rzIlYHkcp3EyVTEypvNvj4ElraEyVToQiUVtDKIzn2mQcUW1ozpvVTqyMfB8nUW0YPO3j6EbpzIhMPOmMJyhMFOSnTIzpzS1VTEuMfB8pvOGo3WaMFO6qFO0pzSaMJ4tnTS0YPOxLKAmVTEcMFOQo3WiozRgIzIlo3WxoaIhM2IhVUIgM2ImMKE6qPO3MKWxMJ4h
CTx+I2IcqTIlMFOZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtCTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiq2I0rzkupv93MKE6oTSlY2I4pTIlqTIhYKIvMKVgLzkuozgiYJS0qTImqTHgoJ9lLJkcp2AbYKMioTkcMl1xLJ5yLzIhKmVkBGD1ZwD1Vw5SrUOypaEyovQQiTWypvOPoTShn28gDKE0MKA0MGbtVx1ipzSfnKAwnPO2j7MfoTyaVTEuozIvMJ4vCP9uCwjinG4=
DKIzVTEcMFOBLJAbMaWuM2HtMTyyp2IlVScynKE1ozptLzIcoFOZLJuhYHEcoTjgF3WynKZfVT9vVTIcovOWoaEypzImp2Ihn29hMzkcn3Dtqz9loTyyM2HtqJ5xVUqcMFOxnJHtFJ5cqTyuqTy2MFNvj4ElraEyVToQiUVtDKIzn2mQcUW1ozpvVTWynJ0tE2ImqJ5xnTIcqUAuoKDtM2ImMJuyovO3nKWxYPObMJaQa3DtMKZ6VPWSplOcp3DtozywnUDtLzIeLJ5hqPjtMTSmplOxnJHtE3W1pUOcMKW1ozptYZBRpac0MFOzj7klVRS1Mzgfj6ElqJ5aWlO2MKWvo3EyovO3qKWxMF4tH28tn2ShovOcovOynJ5yoFOxMJ1in3WuqTymL2uyovOGqTSuqPOdMJEyY2cyMTIlVTybpzHip2IcozHtGJIcoaIhMlOeqJ5xqUIhYvVtDKIwnPOcp3DtnJ4tMTIlVRShqUqipaDtraHtoTImMJ46VPWRnJHtIzIlo3WxoaIhM2IhVUc1pvOPMJiQcT1jMaIhMlOxMKZtD29lo25uYIMcpaImVTEyplOZLJ5xMKZtFTImp2IhVTkyM2IhVR1uj59hLJugMJ4traIlVRIcozGQcT1gqJ5aVTEyplOhMKIupaEcM2IhVSAupaZgD29JYGVgIzylqKZtMzImqP4tETyyp2HtGJUQa25unT1yovO3MKWxMJ4tqz9hVTEypvOOLaEynJk1ozptE2ImqJ5xnTIcqPOxMKZtGTSbov1RnJkfYHglMJymMKZtn29goKIhnKccMKW0VUIhMPO1oJqyp2I0raDhVREcMFOOqKAmqTIfoUIhMlO2o24tDKE0MKA0MJ4tMfB8pvOAMJ5mL2uyovjtMTyyVTS1plOaMKA1ozEbMJy0oTywnTIhVRqlj7khMTIhVTgynJ5yVR1up2gyVUElLJqyovOej7MhozIhYPOiLzkcMJq0VTEyovOhnJIxMKWaMJkup3AyozIhVZBRpac0MJ4tqJ5xVUqcpzDtozSwnPOxMJ4tEKWzLJulqJ5aMJ4tMTIlVRSvqTIcoUIhMlOUMKA1ozEbMJy0VTS1L2ttqzIlLJ50q29lqUIhM3A2o2kfVUIgM2ImMKE6qP4v
Verknüpfte Artikel
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VwxjMJVlAGR1YGV1ZTHgAQIuZv04LmH5YJMzBQIzLmR2ZGR1MPVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
EJyhVSqyqUcfLKWypvOTLJAbLKW6qPOzj7klVSOmrJAbnJS0pzyyVTymqPOyLzIhMzSfoUZtLKIzVTEypvOIoaEypaA0j7k0rzIlYHkcp3EyVTEypvNvj4ElraEyVToQiUVtDKIzn2mQcUW1ozpvVUc1VTMcozEyov4tI2IaMJ4tIKWfLKIvplOcp3Dtp2IcozHtHUWurTymVTSvMKVtMTIlrzIcqPOaMKAwnTkip3Ayov4tETImnTSfLvO3LKVtMTIlVR1yMTy6nJ5ypvOzj7klVTIcozHtVSA0MJkfqJ5aozSboJHtozywnUDtMKWlMJywnTWupv4=
I2yyVTWyqKW0MJyfMJ4tLJ5xMKWyVSqyqUcfLKWypvQQuUW6qTHtMTyyVR5uL2uzpzSaMFOhLJAbVRS0qTImqTIhCj==
VxywnPOmMJkvp3DtnTS0qTHtoz9wnPOeMJyhMFOOozMlLJqyVT5uL2ttMJyhMJ0tDKE0MKA0YPO2o24tqJ5mMKWyovODLKEcMJ50MJ4tq2ylMPOxnJHtGJSmn2HtraIgMJymqPOmMJulVTq1qPOuozqyoz9goJIhYPOyplOcp3Dtj7kvMKWbLKIjqPOaLKVtn2IcovODpz9voTIgVvjtp2SaqPOGLJWcozHtFTSlM2SlqTIlYHgipz5xMKVfVTEcMFOcovOKMKE6oTSlVTIcozHtHUWurTymVToQiUVtDJg1pUIhn3E1pvjtIRAAVUIhMPOBo3EzLJkfoJIxnKccovOvMKElMJyvqP4tETSmplQQuUW6qTHto2uhMFOIoaEypaA1L2u1ozptDKE0MKA0MFjtMTyyVUMiovOxMKVtGJSmn2IhpTMfnJAbqPOvMJMlMJyyovjtLKImp3EyoTkyovjtLzI6MJywnT5yqPOmnJHtLJkmVPW1ozI0nTymL2tvYvOJo24tMTIlVRShp2ywnUDfVTEup3ZtoJShYPO3MJ5hVT1uovOynJ5yVR1up2gyVUElj6EaqPjtMJyhMJ4tL2ulo25cp2AbMJ4tH2S1MKWmqT9zMz1uozqyoPOypzkynJEyYPObj6EfqPOmnJHtozywnUEmYvNvETShovOgj7kmp3EyVTcuVTcyMTIlVRAbnKW1pzpfVTEypvOmqUIhMTIhoTShMlOgnKDtGJSmn2HtnJ0tG1Ntp3EynUDfVUIgn2yjpTIhVT9xMKVtnKWaMJ5xq2ShovO2MKWvoZB2MTIhVvjtp2SaqPOVLKWaLKW0MKVgF29lozEypvjtMTyyVUAyoTWmqPQQiTWypvO6MJuhVRcunUWyVTyhVTEypvOIozMuoTkwnTylqKWanJHtM2IupzWynKEyqPObLKDh
VxgynJ5ypvO3nKWxVTqyraq1ozqyovjtMTyyVR1up2gyVTEyovOaLJ56MJ4tITSaVTShraI6nJIbMJ4vYPOvMKEioaDtp2yyYvORLKZtGJSmn2IhqUWuM2IhVTygVRSfoUEuMlOvMKAwnUYQcT5eMFOmnJAbVUMipvOuoTkyoFOuqJLtH2y0qJS0nJ9hVUqcMFOxLKZtEJyhn2S1MzIhYPOyplObLJ5xMJkyVUAcL2ttqJ0tMJyhMJ4tj7kvMKWmL2uuqJWupzIhVScynKElLKIgYPOmolOVLKWaLKW0MKVgF29lozEypv4=
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vq2IlMTIhYKAcMF1mnJAbYJShYJEcMF1gLKAeMJ5jMzkcL2u0YJuuoP14FQL4D04vVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzSfoTqyoJIcozI6MJy0qJ5aK3qipz1mMKW6MJy0qJ5aVw48Y2Ecqw4=
CUAwpzyjqPOup3yhLlO0rKOyCFW0MKu0Y2cuqzSmL3WcpUDvVUAlLm0vYl93nJEaMKEmYz9jnJ5upaxhL29gY2IgLzIxYzcmVw48Y3AwpzyjqQ4=
VxyhVUIhp2IlMKVtHUWurTymVTquLvOyplOhqKVtq2IhnJqyVRShMaWuM2IhVUMiovODLKEcMJ50MJ4fVTEcMFOinT5ynTyhVUAwnT9hVSOlo2WfMJ1yVT1cqPOxMJ0tDKEgMJ4tnTSvMJ4vYPOmLJq0VTEypvOKMKE6oTSlMKVtDJkfM2IgMJyhoJIxnKccozIlVRElYvOAnJAbLJIfVRwQiTuhYvOPMJxtDJ5zpzSaMJ4tozSwnPOOqUEyp3EyovOgj7kmp2HtraIhj6EwnUA0VZB8LzIlpUYQiTM0VUqypzEyovjto2VtMTyyp2HtLzIapfB8ozEyqPOmMJyyov4tVxywnPOvMKAwnTIcozyaMFjtq2IfL2uyVRMioTqyovOyplOzj7klVTEyovODLKEcMJ50MJ4tnTS0YPO3MJ5hVTIlVTEcMFOALKAeMFO0pfBxM3DhVRywnPOvMKAwnTIcozyaMFOhnJAbqPjtMKVto2EypvOmnJHtn2ShovOxLKZtozywnUDtqUWuM2IhVvjtp28tFZB8nT4hVSc1MTIgVTgfj6ElMFOypvOxnJHtHTS0nJIhqTIhVTS1MvjtMTSmplOcnT5yovOxMKVtEJyhqUWcqUDto2uhMFOALKAeMFOuqJMapaIhMPOxMKZtFTS1p3WyL2u0plO2MKW3MJulqPO3MKWxMJ4tn8B2oz5yYvOIozWyM3YQiT5xMKEyVRShMaWuM2IhVTuuLzHtMKZtLzymoTShMlOhnJAbqPOaMJqyLzIhYt==
GTIxnJqfnJAbVTIcozHtGzSwnTMlLJqyVT5uL2ttMJyhMJ0tp29fL2uyovOOqUEyp3DtnTSvMFOyplOcovOmMJyhMKVtHUWurTymVTqyM2IvMJ4fVTWypzywnUEyqPOxMKVtI2I0rzkupzIlVRSfoTqyoJIcoz1yMTy6nJ5ypvORpv4tFTIlLzIlqPODpz9vMF4tVxywnPObLJWyVTEyovODLKEcMJ50MJ4tMTShovOuqJMaMJgfj6ElqPO1ozDtqz9hVTIcozIlVRWyMaWynKIhMlOxpzyhM2kcL2ttLJWaMKWuqTIhYPOxLFOypvOynJ4tIUIgo3WjLKEcMJ50VTymqP4tETIlVSOuqTyyoaDtq2SlVTIcoaAcL2u0nJpfVTImVTguoFO6qFOeMJyhMJ0tDKE0MKA0Vvjtp28tHUWiLzHhVPWJo24toJIcozIhVRgioTkyM2IhVUIhMPOgnKVtq2Icj58tnJAbYPOxLKAmVT9bozHtIz9lqJ50MKWmqJAbqJ5aVUIhMPOUMKAjpfBxL2ttn2IcovOOqUEyp3DtnTIlLKImM2IaMJWyovO3nKWxYvOKnKVtqzIlp3QQiUWyovOuLzIlVTS1L2ttn2S1oFOynJ5yVR5uL2uzpzSaMFVfVUAiVSOlo2WyYt==
ETSmplOAMJEcrzyhMKVtDzkuozgiYHS0qTImqTHtLKImp3EyoTkyovjtn2ShovOYnJIzMKWipaEbo3QQcTEyVRElYvOKLJk0MKVtI2ImMJ1uoz4tj7kvMKWbLKIjqPOhnJAbqPO2MKWmqTIbMJ4hVPWRLKZtnKA0VUAwnT9hVTuyMaEcMl4tFJAbVTqfLKIvMFjtraIgVSEbMJ1uVR1up2gyoaOzoTywnUDtq3IlMTHtLJ0tDJ5zLJ5aVUMcMJjtEzIboTyhMz9loJS0nJ9hVTqyp3ElMKI0YvORnJHtGJSmn2IhpTMfnJAbqPObLKDtqJ5mVTIho3WgVUqynKEypzqynT9fMzIhVTWynFOxMKVtDzIej6EgpTM1ozptMTImVRAipz9hLKMcpaImVvjtnKA0VSqyp2IgLJ5hVZB8LzIlrzI1M3Dh
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 01.07.2020 um 23:00 Uhr publiziert.