Auch der Apfelmarkt ist ein Corona-Opfer

Äpfel in allen Größen und Formen: Die wird es am Wetzlarer Naturschutzzentrum erst wieder 2021 geben. Foto: Lothar Rühl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Der Vorstand des Naturschutz-Zentrum Hessen (NZH) hat nach Gesprächen mit dem Gesundheitsamt Lahn-Dill-Kreis beschlossen, den Apfelmarkt in diesem Jahr auszusetzen. "Nach reiflicher Überlegung kamen wir zu dem Schluss, dass es keine Möglichkeit gibt, den Apfelmarkt in der aktuellen Situation und in seiner gewohnten Form verantwortungsvoll stattfinden zu lassen," sagt Wolfram Dette, Vorsitzender des NZH.

Jedermann kann sein

Obst bestimmen lassen

Als Ersatzangebot wird es dennoch wie jedes Jahr die Möglichkeit geben, Obstsorten bestimmen zu lassen. Am 29. September und 1. Oktober, jeweils von 9 Uhr bis 11 Uhr, können Äpfel oder anderes Obst für einen kleinen Unkostenbeitrag am Eingang der Naturschutz-Akademie Hessen, Friedenstraße 30 in Wetzlar, abgegeben werden. Experten bestimmen sie dann. Dafür sollen drei bis fünf unbeschädigte Früchte pro Sorte in einer Papiertüte abgegeben werden. Ab dem 5. Oktober wird den Interessierten die festgestellte Obstsorte per E-Mail oder Telefon mitgeteilt.

Aufmerksam machen

auf erhaltenswerte Sorten

Am Samstag, 26. September, wird die Lokalsorte des Jahres wie jedes Jahr von Experten des hessischen Pomologen-Vereins vorgestellt, diesmal im kleinen Kreis mit geladenen Gästen. Mit dieser Präsentation soll auf erhaltenswerte alte Obstsorten in Hessen aufmerksam gemacht werden.

Der Apfelmarkt findet normalerweise alljährlich am letzten Sonntag im September statt. Mit 8000 bis 10 000 Besuchern und rund 90 Ausstellern aus der Region ist er eine der größten Veranstaltungen in Wetzlar.

"Wir bedauern es, den Apfelmarkt für dieses Jahr in seiner gewohnten Form auszusetzen, halten es aber für wichtig, unseren Beitrag für die Eindämmung des Coronavirus zu leisten und freuen uns auf den 39. Apfelmarkt in 2021", erläuterte NZH-Vorsitzender Dette.