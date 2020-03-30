Montag, 30.03.2020 - 05:30
5 min
Auch der Suche nach Klopapier
Von Verena Napiontek
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KLÄRANLAGEN VERSTOPFEN
Die Knappheit beim Toilettenpapier in manchen Haushalten führt dazu, dass zu Alternativen gegriffen wird. Doch Papiertaschentücher, Küchenpapier und auch Feuchttücher verstopfen inzwischen immer mehr die Pumpen der Kläranlagen. Denn im Gegensatz zu Toilettenpapier löst sich bewusst nässebeständiges Papier wie das der Küchenrolle oder von Taschentüchern nicht auf.
Immer öfter müssen Pumpen wegen einer Verstopfung gereinigt werden. Diese Extra-Kosten müssen dann von jedem Einwohner über die Abwassergebühr getragen werden.
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Weiterführende Links
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