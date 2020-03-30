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Montag, 30.03.2020 - 05:30
5 min

Auch der Suche nach Klopapier

Plötzlich reden alle über fehlendes Toilettenpapier. Viele Regale sind leer; auch Küchenrolle fehlt. Redakteurin Verena Napiontek geht der Sache nach. Sie macht sich selbst auf die Suche - und wird schnell fündig.

Von Verena Napiontek
So wie hier sieht es derzeit in vielen Läden aus. Vor allem Toilettenpapier fehlt. Und wenn wieder etwas da ist, sollte man auch an andere denken. Foto: Tom Weller/dpa

So wie hier sieht es derzeit in vielen Läden aus. Vor allem Toilettenpapier fehlt. Und wenn wieder etwas da ist, sollte man auch an andere denken. Foto: Tom Weller/dpa

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Fotos
So wie hier sieht es derzeit in vielen Läden aus. Vor allem Toilettenpapier fehlt. Und wenn wieder etwas da ist, sollte man auch an andere denken. Foto: Tom Weller/dpa

So wie hier sieht es derzeit in vielen Läden aus. Vor allem Toilettenpapier fehlt. Und wenn wieder etwas da ist, sollte man auch an andere denken. Foto: Tom Weller/dpa

Redakteurin Verena Napiontek mit ihrer "Beute" aus Toilettenpapier und Küchenrollen. Foto: Fernando Bojorquez

Redakteurin Verena Napiontek mit ihrer "Beute" aus Toilettenpapier und Küchenrollen. Foto: Fernando Bojorquez

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KLÄRANLAGEN VERSTOPFEN

Die Knappheit beim Toilettenpapier in manchen Haushalten führt dazu, dass zu Alternativen gegriffen wird. Doch Papiertaschentücher, Küchenpapier und auch Feuchttücher verstopfen inzwischen immer mehr die Pumpen der Kläranlagen. Denn im Gegensatz zu Toilettenpapier löst sich bewusst nässebeständiges Papier wie das der Küchenrolle oder von Taschentüchern nicht auf.

Immer öfter müssen Pumpen wegen einer Verstopfung gereinigt werden. Diese Extra-Kosten müssen dann von jedem Einwohner über die Abwassergebühr getragen werden.

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Weiterführende Links
Rechenspiele - Netzwelt-Kolumne zum Toilettenpapier-Blitzrechner
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