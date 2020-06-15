Auch Wetzlars Stadtentwässerung spürt den Klimawandel

Das größte Rückhaltebecken der Wetzlarer Stadtentwässerung befindet sich auf der Kläranlage in Steindorf. Bei Starkregen oder im Havariefall können hier 9000 Kubikmeter Abwasser zurückgehalten werden. Foto: Jörg Weber
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DIE SERIE
In loser Folge nimmt die Wetzlarer Neue Zeitung ihre Leser mit in eine Welt, die den meisten Menschen unbekannt ist und doch von ihnen wie selbstverständlich genutzt wird: Wir besuchen die
StadtentwässerungDahinter verbergen sich zwei Arbeitsbereiche: das Kanalwerk, zuständig für Sammlung und Leitung der Abwässer, und das Klärwerk, verantwortlich für die Reinigung des Schmutzwassers.
Betrieben werden die meisten Anlagen vom
Abwasserverband Wetzlar, zu dessen Netz Abwassersammler in Wetzlar und Aßlar, diverse Rückhaltebecken, Pumpwerke, sechs Flussdüker und weitere Bauwerke gehören.
Die
Kläranlage ist rechnerisch für das Abwasser von 80 000 Menschen ausgelegt und kann über 60 000 Kubikmeter Wasser am Tag aufnehmen. (pre)
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