Audi gerät ins Schleudern und landet auf dem Dach

Die Fahrerin dieses Autos geriet ins Schleudern. Foto: Jörg Fritsch

WETZLAR/EHRINGSHAUSEN - Weil sie vermutlich zu schnell auf regennasser Fahrbahn unterwegs war, ist am Sonntag gegen 10 Uhr eine Autofahrerin aus Süddeutschland auf der A 45 zwischen Wetzlarer Kreuz und Ehringshausen mit dem Pkw ins Schleudern geraten. Ihr Audi überschlug sich und blieb an der Böschung auf dem Dach liegen. Die Frau (Jahrgang 1994) wurde ins Krankenhaus gebracht, ihr mitreisender Hund ins Wetzlarer Tierheim. Den Schaden am Pkw schätzt die Autobahnpolizei Butzbach grob auf etwa 15 000 Euro.

Vor Ort waren auch die Feuerwehren Aßlar und Werdorf. Wegen des Unfalls war die rechte Fahrspur gesperrt, es kam daher bis gegen 11.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Norden.