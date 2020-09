Audi kracht in Transporter

Einen Unfall mit vier Verletzten hat es am Donnerstag gegen 10 Uhr am Ebert-Platz gegeben. Foto: Lothar Rühl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEtzlar (rl). Vier Verletzte und zwei beschädigte Autos sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr am Friedrich-Ebert-Platz ereignet hat. Ein schwarzer Audi mit rumänischem Kennzeichen, der aus Richtung Nauborn kam, krachte aus bislang ungeklärter Ursache in einen Mercedes-Transporter mit Frankfurter Kennzeichen. Dabei wurde der Transporter von der Fahrbahn auf den Fußgängerweg geschoben. Dort knickte das Firmenfahrzeug einen Lichtmast um. Im Transporter wurde der Fahrer, im Audi der Fahrer, dessen Ehefrau und die Tochter verletzt. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz. Der Verkehr staute sich kurzzeitig.