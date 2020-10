Auf dem Sprung zum Finale

Was aussieht, wie eine Sprungschanze ist das Schiebergebäude mit Rohrleitungen und Pumpen des alten Wasserhochbehälters. Dahinter befand sich die Wasserkammer. Foto: Ingenieurbüro Beck

WETZLAR - Sie erinnerten an eine Skisprungchance - die Reste des unteren Wasserhochbehälters am Stoppelberg. Mittlerweile hat die Energie- und Wassergesellschaft (Enwag) den Abriss des Behälters aus dem Jahr 1956 beendet. Hochbehälter und Skisprungchance gibt es nicht mehr.

Nun, zumindest gibt es den alten Behälter nicht mehr. Das Großprojekt der Enwag am Wetzlarer Hausberg ist nämlich kein reiner Abbruch, sondern ein Um- und Ausbau. Seit 2018 laufen die Modernisierungsarbeiten. Im ersten Schritt war der obere der dort befindlichen zwei Wasserhochbehälter um eine zweite Kammer erweitert worden. Danach begann der Ersatzneubau des unteren Behälters.

Erste Kammer ging

im August ans Netz

Nachdem die erste Kammer des neuen unteren Behälters im August ans Netz ging, stand dem Abriss des alten Behälters nichts mehr im Weg. "Wir waren während des Abrisses beeindruckt, wie fortschrittlich der Behälter für die damalige Zeit schon gebaut war", erläutert Projektleiter Jürgen Pitter.

Derzeit finden die letzten Arbeiten an der zweiten Kammer des neuen Reservoirs statt, im Anschluss wird gereinigt und desinfiziert. Sobald sich Wasser im Behälter befindet, wird dieses mikrobiologisch untersucht, um sicher zu gehen, dass sich die Wasserqualität in der neuen Umgebung nicht verändert. "Im November sind die Arbeiten abgeschlossen und die neue Kammer geht ans Netz", schließt Jürgen Pitter. In der Folge wolle man das Gelände und die Wege wiederherrichten und eine Zaunanlage bauen. Die Wiederaufforstung ist für 2021 geplant. "Wir waren bei dieser umfassenden Modernisierung von Anfang an immer gut im Zeitplan", stellt Detlef Stein, technischer Geschäftsführer der Enwag, fest. "Ich bin überzeugt, dass das auch für den letzten Abschnitt gelten wird."

Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter www.enwag.de/stoppelberg.