Auf den Dom und in den Park

Im Rahmen des Denkmaltages und in der Reihe "Hör-mal im Denkmal" findet bereits am Samstag, 12. September, in der Unteren Stadtkirche am Schillerplatz ein Konzert statt. Beginn 17 Uhr. Die Kirche hat Corona bedingt nur 30 Plätze. Bei Bedarf wird das Konzert um 19 Uhr wiederholt. Isang Enders, Violoncello, und Sean Shibe, Gitarre, spielen Werke von Piazzolla, Mompou, Marais, Hindemith, de Falla und Debussy. Karten (zehn Euro) gibt es im Vorverkauf in der Schnitzlerschen Buchhandlung.