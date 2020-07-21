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Dienstag, 21.07.2020 - 20:00
3 min

Auf der Naunheimer Lahninsel zündet die zweite Stufe

Der Sicherheitsdienst patrouilliert schon seit dem vorigen Sommer. Nun werden auf der Naunheimer Lahninsel weitere Maßnahmen zur Entspannung der Situation umgesetzt.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
An den beiden Zugängen zur Lahninsel und zusätzlich am Spielplatz weisen künftig solche Schilder auf die Regeln in dem Landschaftsschutzgebiet hin. Ordnungsdezernent Jörg Kratkey (vorne) und Umweltdezernent Norbert Kortlüke (3. von rechts) stellten die Neuerungen auf der Insel am vor. Foto: Pascal Reeber

An den beiden Zugängen zur Lahninsel und zusätzlich am Spielplatz weisen künftig solche Schilder auf die Regeln in dem Landschaftsschutzgebiet hin. Ordnungsdezernent Jörg Kratkey (vorne) und Umweltdezernent Norbert Kortlüke (3. von rechts) stellten die Neuerungen auf der Insel am vor. Foto: Pascal Reeber

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An den beiden Zugängen zur Lahninsel und zusätzlich am Spielplatz weisen künftig solche Schilder auf die Regeln in dem Landschaftsschutzgebiet hin. Ordnungsdezernent Jörg Kratkey (vorne) und Umweltdezernent Norbert Kortlüke (3. von rechts) stellten die Neuerungen auf der Insel am vor. Foto: Pascal Reeber

An den beiden Zugängen zur Lahninsel und zusätzlich am Spielplatz weisen künftig solche Schilder auf die Regeln in dem Landschaftsschutzgebiet hin. Ordnungsdezernent Jörg Kratkey (vorne) und Umweltdezernent Norbert Kortlüke (3. von rechts) stellten die Neuerungen auf der Insel am vor. Foto: Pascal Reeber

Der eine große Müllcontainer war nicht der Weisheit letzter Schluss auf der Lahninsel: Weil er nicht konsequent genutzt wurde, hat die Stadtverwaltung nun mehrere mittelgroße Container mit Deckeln an den Zugängen postiert. Archivfoto: Pascal Reeber

Der eine große Müllcontainer war nicht der Weisheit letzter Schluss auf der Lahninsel: Weil er nicht konsequent genutzt wurde, hat die Stadtverwaltung nun mehrere mittelgroße Container mit Deckeln an den Zugängen postiert. Archivfoto: Pascal Reeber

Müllentsorgung, dritter Anlauf: Mehrere miittelgroße schwarze Container stehen ab sofort für den Unrat der Besucher bereit. Zunächst hatte es auf der Lahninsel die üblichen kompakten Behälter gegeben, dann im vorigen Sommer einen großen, offenen Container. Beides hat nach Beobachtung des Stadtbetriebsamtes nicht recht funktioniert. Foto: Pascal Reeber

Müllentsorgung, dritter Anlauf: Mehrere miittelgroße schwarze Container stehen ab sofort für den Unrat der Besucher bereit. Zunächst hatte es auf der Lahninsel die üblichen kompakten Behälter gegeben, dann im vorigen Sommer einen großen, offenen Container. Beides hat nach Beobachtung des Stadtbetriebsamtes nicht recht funktioniert. Foto: Pascal Reeber

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