Auf geht es in den Garten

Das Albert-Schweitzer-Kinderdorf hat nun Hochbeete für seine Gruppen. Symbolfoto: Bodo Schackow/dpa

WETZLAR - Pünktlich zum Frühlingsbeginn hatte das Albert-Schweitzer Kinderdorf Wetzlar überraschenden Besuch. Die Influencer Marvin Muth und Jan Schick aus Braunfels und Wetzlar kamen mit Freund Thomas Voggesberger vorbei und überreichten ein Paletten-Hochbeet für den Kinderdorf-Garten, das komplett ausgekleidet auf die Befüllung und Bepflanzung wartet.

Einstellung der Kinder zu Gemüse hat sich geändert

Während des Besuchs bei Susanne Högler, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Kinderdorf, entstand die gemeinsame Idee, dieses Hochbeet-Modell für alle interessierten Gruppen zu bauen, die noch kein eigenes Hochbeet im Garten haben.

Mit einem Hochbeet könnten Kinder auf Augenhöhe entdecken wie Gemüse wächst und was es alles braucht, um gut zu gedeihen, so die Meinung. Gegärtnert wird im Kinderdorf schon länger. Bemerkenswert sei, dass sich die Einstellung von den größeren Kindern zum Gemüse im Kühlschrank deutlich geändert habe, so Högler.

Dank der Unterstützung des Obi-Teams Wetzlar konnte das Gartenprojekt im März in die nächste Phase gehen. Gemeinsam mit Marvin Muth und Jan Schick - den "Superhelden" des Kinderdorfs - war Simone Scharfe im heimischen Gartenmarkt und hat dort eine Spende entgegengenommen. Neben dem Füllmaterial, Kräutern und Pflanzen für die Hochbeete, sorgt das Obi-Team mit Handschuhen, Schaufeln und Gießkannen auch für die Gartenausrüstung der Kinder.