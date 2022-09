Auf Super-Sommer folgt die Ernüchterung

24-Stunden-Schwimmen zum Abschied: 140 Teilnehmer haben zum Saison-Ende und vor der nun anstehenden Umgestaltung des bisherigen Domblick-Freibads 3150 Bahnen geschwommen, was laut Erstem Wetzlarer Schwimmverein (EWSV) einer Gesamtstrecke von 157,5 Kilometern entspricht. Also in etwa so weit, wie vom Domblickbad nach Heidelberg.

Die längste am Stück geschwommene Strecke mit 6,7 Kilometern schaffte Johanna Graß. Acht Kilometer und damit die meisten schwamm Almuth Beduhn vom ausrichtenden EWSV in zwei Etappen zu je 4000 Metern.

Auch nachts kamen noch Besucher, um Bahnen zu ziehen. Und in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages stellten Aktive des EWSV sicher, dass das 24-Stunden-Schwimmen nicht unterbrochen wurde. Der älteste Teilnehmer war 86Die Jüngsten hatten gerade mal das Seepferdchen.