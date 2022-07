Auf W3+Fair Wetzlar zeigen Fachleute die Welt von morgen

Jetzt teilen:

WETZLAR - Am Mittwoch und Donnerstag, 6. und 7. Juli, wird die Buderus Arena Wetzlar zum Hightech-Hub: Die Fachmesse W3+ Fair mit der begleitenden Hightech-Konferenz en-tech.talks sei der "Place to be" für neue Kontakte, Wissenstransfer und branchenübergreifende Vernetzung in der Region und weit darüber hinaus, erklärt der Messe- und Kongressveranstalter Fleet Events in einer Pressemitteilung.

Defense & Security, Medical Technology, Photonik in der Wald- und Forstwirtschaft, Quantum oder saubere Energie sind als neue Themen dabei. Zwei Tage lang ist Wetzlar wieder zentraler Hotspot für Schlüsseltechnologien: Über 125 Unternehmen, Partner und Sponsoren aus den Bereichen Optik, Photonik, Elektronik und Mechanik sowie mehr als 50 Referenten treffen sich auf der W3+ Fair Wetzlar zum branchenübergreifenden Wissensaustausch in der Optikstadt. Die Teilnehmer kommen aus Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Irland, Liechtenstein, Österreich, Tschechien und den USA. Entwickler, Anbieter, Anwender und Einkäufer können sich so persönlich über neueste Entwicklungen informieren, sich von Trends inspirieren lassen und vom aktuellen Know-how der Fachleute profitieren.

Neben kleinen und mittelständischen Unternehmen präsentieren sich auch große, internationale Firmen, darunter Bosch, Zeiss, das Fraunhofer Institut, Bruker oder TNO sowie die regionalen Unternehmen Leica Camera, Leica Microsystems, Janitza, Oculus, OptoTech, die Technische Hochschule Mittelhessen (THM ) oder Keba.

Auch interessant für Hightech-Interessierte in der Region: Der Besuch der begleitenden, kostenfreien Konferenz "en-tech.talks" für Enabling Technologies, die über 50 hochkarätige Sprecher zu den Themen Neue Technologien, Business Opportunities, Anwendermärkte und Industry 4.0 auf die Bühnen bringt.

Insgesamt erwartet der Veranstalter rund 2000 Fachbesucher.

Eröffnet wird die Messe mit einer Gesprächsrunde rund um die Themen, die Industrie und Wirtschaft aktuell bewegen, darunter die Corona-Folgen, Liefer- und Energieengpässe und der internationale Wettbewerb. Immer geht es darum, Chancen und neue Perspektiven aufzuzeigen. Dabei sind Staatssekretär Philipp Nimmermann vom hessischen Wirtschaftsministerium, Carsten Ott von Hessen Trade & Invest, Oberbürgermeister Manfred Wagner und Ex-Verteidigungsminister Rudolf Scharping (beide SPD) mit seiner China-Expertise. Die Moderation übernimmt Gerrit Sames von der Technischen Hochschule Mittelhessen(THM).

Das Rahmenprogramm ist prall gefüllt: Ob die IHK-Tagung zum Thema Digitalisierung, ein High-Power-Laser-Workshop von Wetzlar Network, das Thema Wald- und Forstwirtschaft für die Photonik organisiert von OptecBB, der EPIC TechWatch vom größten Photonics-Netzwerk der Welt, dem European Photonics Industry Consortium, Rundgänge mit dem VDI oder der Start-up-Pitch vom Regionalmanagement Mittelhessen - Besucher können sich auf vielfältige Inspirationen freuen. Ganz neu ist die Sonderfläche IHK Hessen Innovativ. Dort haben sich die Industrie- und Handelskammern Lahn-Dill, Gießen-Friedberg, Kassel-Marburg und Offenbach mit der THM zusammengeschlossen, um gemeinsam das Thema Innovationen voranzutreiben. Zum Thema New Energy stellt das Unternehmen Marvel Fusion seine Vision einer laserfusions-basierten Energiegewinnung vor. Ebenfalls top-aktuell ist das Thema Defense & Security: Für den ersten Messetag ab 13 Uhr hat OptecNet Deutschland dazu fünf Referenten geladen. Die EPIC Jobwall ist Anlaufstelle für Jobsuchende.

Beim Messekonzept geht es nach Angaben von Fleet Events um fach- und standortübergreifende Vernetzung. So treffen sich auf der "W3+ Fair" Experten der vier Schlüsseltechnologien, um gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. Gleichzeitig sind Anwenderbranchen, allen voran Werkzeug- und Maschinenbau, Halbleiter, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Life Science oder Unterhaltungselektronik eingeladen, ihren Bedarf an Technologie zu platzieren. Neben der Vernetzung mit ansässigen Unternehmen bietet die Messe Kontakt zu Ausstellern, die Zugang zur Region suchen.

Jörg Brück, Business Director der "W3+ Fair" dazu: "Auf der Messe trifft die Technologiewelt aus Wetzlar/Mittelhessen auf nationale und internationale Expertinnen und Experten für Wissenstransfer, Networking und Inspiration."