Sonntag,
14.06.2020 - 18:00
2 min
Auf welligen Wegen von Wetzlar in die Wetterau
Ein Ausflug in die weiträumige Nachbarschaft ist unser sechster Tourentipp fürs Stadtradeln. Wir strampeln nach Butzbach.
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
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