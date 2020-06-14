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Sonntag, 14.06.2020 - 18:00
2 min

Auf welligen Wegen von Wetzlar in die Wetterau

Ein Ausflug in die weiträumige Nachbarschaft ist unser sechster Tourentipp fürs Stadtradeln. Wir strampeln nach Butzbach.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Der Marktplatz von Butzbach mit (v. l.) dem ehemaligen Gasthof zum Löwen, dem "Haus zum halben Dach" und dem historischen Rathaus ist Ziel unserer heutigen Tour. Archivfoto: Pascal Reeber

Der Marktplatz von Butzbach mit (v. l.) dem ehemaligen Gasthof zum Löwen, dem "Haus zum halben Dach" und dem historischen Rathaus ist Ziel unserer heutigen Tour. Archivfoto: Pascal Reeber

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar dossier-71
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