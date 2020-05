Aufgefahren in den Himmel ...

In farbenprächige Bilder hat Rüdiger Pfeffer die Geschichte von der Himmelfahrt Jesu umgesetzt. Foro: Rüdiger Pfeffer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - In der kommenden Woche ist wieder ein „langes Wochenende“, denn Donnerstag ist Feiertag. Für die einen ist es, analog zum Muttertag, der Vatertag, für andere ist es Himmelfahrt. Was hat es mit dem Tag auf sich.

Vatertag oder Himmelfahrt – was denn nun?

Männergruppen ziehen am Vatertag gerne mit Fahrrädern oder Bollerwagen ins Grüne – einschließlich alkoholischer Getränke. Der Grund, dass dieser Tag arbeitsfrei ist, ist aber in der christlichen Tradition zu suchen: der Himmelfahrt Christi, die laut den biblischen Berichten 40 Tage nach Ostern stattfand.

Seit wann ist Himmelfahrt gesetzlicher Feiertag?

Himmelfahrt ist in Deutschland seit 1934 gesetzlicher Feiertag, außerdem in vielen anderen europäischen Ländern wie Österreich, Dänemark, Frankreich, Belgien und Finnland. In Italien, Polen und Ungarn wurde das Fest als gesetzlicher Feiertag abgeschafft.

Worauf fußt der Glaube an die Himmelfahrt Christi?

Der Evangelist Lukas berichtet in seiner Apostelgeschichte, dass Jesus 40 Tage nach seiner Auferstehung, also zu Ostern, vor den Augen seiner Jünger emporgehoben wurde und eine Wolke ihn vor ihren Augen wegnahm. Kurze Hinweise finden sich auch am Ende der Evangelien. Aber auch Jesus selbst spricht davon, als er von dem Hohen Rat verhört wurde: „Ich werde schon bald an der rechten Seite Gottes auf seinem himmlischen Thron Platz nehmen.“

Ist der Himmel also in den Wolken?

Nein, das ist auch nicht die Vorstellung der Bibel. Im Englischen unterscheidet man, genauer als im Deutschen, zwischen sky, also dem sichtbaren Himmel, und heaven, also einer jenseitigen, unsichtbaren Welt. Genau um die geht es bei der Himmelfahrt.

Was bedeutet es, wenn Christen von der Himmelfahrt Jesu reden?

„Das Besondere an Himmelfahrt ist die himmlische Thronbesteigung Jesu“, hat Armin Baum, Professor für Neues Testament an der Freien Theologischen Hochschule (FTH) Gießen, im vergangenem Jahr in einem Kommentar für die evangelische Nachrichtenagentur idea (Wetzlar) geschrieben. Er verweist nicht nur auf die Geschichte der Himmelfahrt in der Apostelgeschichte, sondern auf Jesu eigene Worte vor dem Hohen Rat. Damit behaupte Jesus unmissverständlich: „Ich bin dieser designierte Vizeregent des Allmächtigen. In Kürze werde ich meine himmlische Herrschaft antreten.“

Natürlich könne man fragen, schreibt Armin Baum, ob es im Himmel wirklich einen Thron gebe. „Aber wahrscheinlich können wir über die jenseitige Welt gar nicht anders als in Bildern sprechen. Und der himmlische Thron ist ein starkes Bild, auf das wir nicht verzichten sollten.“

Verbinden sich mit Himmelfahrt spezielle Bräuche?

In der katholischen Kirche war es im Mittelalter und in manchen Gebieten noch bis ins 16. bis 18. Jahrhundert üblich, zu Christi Himmelfahrt eine Statue des auferstandenen Jesus zum Kirchengewölbe zu ziehen. „Daraufhin regnete es aus dem so genannten ,Heilig-Geist-Loch’, Blumen, Heiligenbildchen und teilweise auch ,brennendes Werk‘, das die Feuerzungen des Heiligen Geistes darstellen sollte“, heißt es auf der Internetseite der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau zum Fest.

Wie hat sich Himmelfahrt sonst noch im Brauchtum niedergeschlagen?

Eine Bauernregel besagt: „Wie Christus in den Himmel fährt, zehn Sonntag so das Wetter währt.“

Wie kann mann Kindern vermitteln, was es mit dem doch recht unanschaulichen Fest der Himmelfahrt auf sich hat?

Die Deutsche Bibelgesellschaft hält im Internet unter www.die-bibel.de aktuell diverse Materialien bereit. Dazu gehören verschiedene Varianten der biblischen Erzählung, eine Interaktionsidee sowie mehrere Audiofassungen der neutestamentlichen Texte, gelesen vom Schauspieler Rufus Beck.