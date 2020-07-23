Donnerstag, 23.07.2020 - 18:20
6 min
Auftakt im Cortison-Prozess: "Das bedeutet Frauen-Gefängnis"
Von Jörgen Linker
Redakteur Dillenburg
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PROZESS UNTER CORONA-BEDINGUNGEN
Wegen der Corona-Pandemie findet der Prozess nicht im Gebäude des Wetzlarer Amtsgerichts, sondern im viel größeren Saal der Wetzlarer Stadthalle statt.
60 Stühle stehen dort für Zuschauer bereit, alle im Abstand von 1,5 Meter zueinander. Außerdem müssen die Zuschauer Schutzmasken tragen, die Prozessbeteiligten dürfen sie während der Verhandlung absetzen.
Rund 25 Zuschauer verfolgten den Auftakt des Cortison-Prozesses. Als es nach drei Stunden nur noch etwa zehn waren, setzte der Richter auch für sie die Maskenpflicht in dem großen Saal aus.
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Weiterführende Links
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