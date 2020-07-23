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Donnerstag, 23.07.2020 - 18:20
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Auftakt im Cortison-Prozess: "Das bedeutet Frauen-Gefängnis"

Zum Auftakt des Cortison-Prozesses hat die Aßlarer Ärztin die Vorwürfe abgestritten. Der Staatsanwalt sagte dagegen: Ohne Geständnis werde sie das Gericht nicht als freie Frau verlassen.

Jörgen Linker: Redakteur Dillenburg
Von Jörgen Linker
Redakteur Dillenburg
Auftakt im Cortison-Prozess in der Wetzlarer Stadthalle: die angeklagte Ärztin aus Aßlar mit ihrem Verteidiger, Rechtsanwalt Dietmar Kleiner. Die Medizinerin streitet in ersten Aussagen die gegen sie erhobenen Vorwürfe ab. Foto: Jörgen Linker

Auftakt im Cortison-Prozess in der Wetzlarer Stadthalle: die angeklagte Ärztin aus Aßlar mit ihrem Verteidiger, Rechtsanwalt Dietmar Kleiner. Die Medizinerin streitet in ersten Aussagen die gegen sie erhobenen Vorwürfe ab. Foto: Jörgen Linker

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Fotos
Auftakt im Cortison-Prozess in der Wetzlarer Stadthalle: die angeklagte Ärztin aus Aßlar mit ihrem Verteidiger, Rechtsanwalt Dietmar Kleiner. Die Medizinerin streitet in ersten Aussagen die gegen sie erhobenen Vorwürfe ab. Foto: Jörgen Linker

Auftakt im Cortison-Prozess in der Wetzlarer Stadthalle: die angeklagte Ärztin aus Aßlar mit ihrem Verteidiger, Rechtsanwalt Dietmar Kleiner. Die Medizinerin streitet in ersten Aussagen die gegen sie erhobenen Vorwürfe ab. Foto: Jörgen Linker

Der Limburger Oberstaatsanwalt Michael Sagebiel vertritt die Anklage gegen die Medizinerin. Foto: Jörgen Linker

Der Limburger Oberstaatsanwalt Michael Sagebiel vertritt die Anklage gegen die Medizinerin. Foto: Jörgen Linker

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PROZESS UNTER CORONA-BEDINGUNGEN

Wegen der Corona-Pandemie findet der Prozess nicht im Gebäude des Wetzlarer Amtsgerichts, sondern im viel größeren Saal der Wetzlarer Stadthalle statt.

60 Stühle stehen dort für Zuschauer bereit, alle im Abstand von 1,5 Meter zueinander. Außerdem müssen die Zuschauer Schutzmasken tragen, die Prozessbeteiligten dürfen sie während der Verhandlung absetzen.

Rund 25 Zuschauer verfolgten den Auftakt des Cortison-Prozesses. Als es nach drei Stunden nur noch etwa zehn waren, setzte der Richter auch für sie die Maskenpflicht in dem großen Saal aus.

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Weiterführende Links
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