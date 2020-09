August-Bebel-Schule öffnet am Montag wieder

Der Präsenzunterricht mit den bestehenden Hygienekonzepten an der August-Bebel-Schule in Niedergirmes kann ab Montag weitergehen. Foto: Tanja Freudenmann

Wetzlar (kel). Die coronabedingte Schließung der August-Bebel-Schule in Niedergirmes endet diesen Freitag. Das bestätigten am Donnerstag übereinstimmend das Staatliche Schulamt in Weilburg und der Lahn-Dill-Kreis.

"Mir ist bislang nichts Gegenteiliges bekannt und es ist auch keine Verlängerung der Schließung geplant", erklärte Schulamtssprecher Dirk Fredl auf Nachfrage dieser Zeitung. Das bedeutet, dass nach mehr als einer Woche Schulschließung der Präsenz-Unterricht mit den bestehenden Hygienekonzepten ab Montag wieder startet.

Dass einzelne Schüler oder Lehrer auch über den Montag hinaus in Quarantäne bleiben müssten, davon sei auszugehen. Nicht ungewöhnlich sei es derzeit, dass an verschiedenen Schulen immer wieder Schüler oder Lehrer vom Gesundheitsamt kontaktiert und in Quarantäne müssten, erklärten Fredl und Nicole Zey, Pressesprecherin vom Lahn-Dill-Kreis.

Zu kompletten Schulschließungen kam es im Schulamtsbezirk bisher an der August-Bebel-Schule Wetzlar sowie der Leo-Sternberg-Schule in Limburg.