August-Bebel-Schule sammelt Weihnachtspäckchen für Rumänien

Spendenübergabe an der August-Bebel-Schule: Stefan Lückel (r.) übergibt die Päckchen mit den Schülern an Thomas Hahn (2. v. l.) und sein Team. (© August-Bebel-Schule)

WETZLAR - Die Wetzlarer August-Bebel-Schule hat sich auch in diesem Jahr ins Zeug gelegt und Spenden gesammelt, um Kindern, denen es nicht so gut geht, ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern: Weit mehr als 100 Weihnachtspäckchen sind gepackt worden, über die sich nun Mädchen und Jungen in Rumänien freuen werden.

Schüler, Lehrkräfte und Angestellte machen mit

Bereits seit über 20 Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen der August-Bebel-Schule und der Hilfsorganisation "Benita". Jedes Jahr sammeln Schüler und Lehrkräfte sowie Angestellte Weihnachtspäckchen, aber auch Spielgeräte, Fahrräder und Hilfsgüter für die Kinder. Nun nahm Thomas Hahn neben den mehr als 100 Päckchen einen Anhänger voller Spielgeräte entgegen. Insgesamt finden durch viele Spenden mehrere Tausend Päckchen so ihren Weg nach Rumänien.

Als Kinderhilfswerk ist "Benita" in Bistrita, Rumänien, tätig. Dabei wird es seit vielen Jahren von Thomas Hahn und dem Verein "Zisterne" aus Solms unterstützt. Hahn und sein Team sammeln Spenden und Weihnachtspäckchen für Familien mit jungen Kindern in strukturschwachen Regionen in Rumänien. Auch den Transport organisieren Hahn und das Kinderhilfswerk "Benita", sodass die Hilfsgüter und Weihnachtspäckchen auch rechtzeitig dort ankommen, wo sie am dringlichsten benötigt werden.

Zunächst wurde der Kontakt durch Berthold Schmidt hergestellt. Mittlerweile hat Agnes Adamietz die Koordination an der Bebelschule übernommen.