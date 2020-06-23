Dienstag,
23.06.2020 - 18:00
2 min
Aus für Notausschuss, Wetzlarer Parlament kehrt zurück
Nur zwei Sitzungen tagte der städtische Notausschuss, jetzt ist Schluss. Am 1. Juli wird nach dreimonatiger Corona-Pause das Stadtparlament wieder zusammenkommen. Grund ist ein Gerichtsurteil.
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