Ausbau von Holbeinstraße und Cranachstraße kommt auf die Zielgerade

Noch wird ausgekoffert, Ende April soll die Cranachstraße und mit ihr auch die Dürerstraße neuen Asphalt erhalten (v. l.): Enwag-Geschäftsführer Detlef Stein, Manfred Schwarz (Tiefbauamt) Bürgermeister und Baudezernent Andreas Viertelhausen, Robert Georgi (Firma Eurovia) und Tiefbauamtsleiter Markus Heller. Foto: Steffen Gross
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AUSBAU IN ZAHLEN
Wenn der Ausbau von Holbeinstraße und Cranachstraße abgeschlossen ist, werden dort 3.300 Quadratmeter
Aushub bewegt, 270 Meter Stahlbetonkanalrohre verlegt, 2850 Quadratmeter Asphaltfahrbahn hergestellt, 450 Meter Rinnensteine eingebaut, 900 Quadratmeter Betonsteinpflaster verlegt, mehr als ein Kilometer Leerrohre eingebaut und 200 Meter Gas-und Wasserleitungen sowie 300 Meter Stromleitungen erneuert sein.
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