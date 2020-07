Ausbilder im Lahn-Dill-Kreis zögern wegen Corona

Im Lahn-Dill-Kreis haben sich 1333 junge Menschen auf einen Ausbildungsstart in diesem Sommer beworben (bei der Arbeitsagentur registrierte Bewerbungen). 796 Bewerber sind männlich, 537 weiblich.

917 der Bewerber sind laut der Arbeitsagentur-Statistik jünger als 20 Jahre, die meisten davon (285) sind 16 Jahre alt, es folgen die 17-Jährigen (205) und 19-Jährigen (176). 69 der Bewerber sind 25 oder älter.

1154 der Bewerber sind Deutsche, 173 sind Ausländer.

110 der Bewerber haben eine Behinderung.

Die meisten Bewerber (575) haben die Realschule abgeschlossen, es folgen Hauptschule (411), Abitur (131), Fachhochschulreife (120) sowie 31 ohne Schulabschluss und weitere 65 ohne Angaben.

Die meisten der Bewerber haben die Schule in diesem Jahr abgeschlossen (725), 219 im vergangenen Jahr und 388 in früheren Jahren.

440 der Bewerber sind noch unversorgt, haben also noch keine Lehrstelle. Davon haben 171 Realschul- und 161 Hauptschulabschlüsse.

Auf der anderen Seite stehen die von Arbeitgebern aus dem Kreisgebiet an die Arbeitsagentur gemeldeten Lehrstellen: insgesamt 1518. Davon sind 141 im Verkauf, 81 im Maschinenbau, 78 in der Unternehmensorganisation, 74 in der Energietechnik, je 64 im Handel sowie in der Fahrzeugtechnik.

Von diesen gemeldeten Lehrstellen sind 608 noch unbesetzt.