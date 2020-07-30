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Donnerstag, 30.07.2020 - 12:00
4 min

Ausbildung in Gefahr? Fachoberschüler fühlt sich alleingelassen

Die Voraussetzung für die Fachoberschule im Lahn-Dill-Kreis ist der Nachweis über einen Praktikumsplatz. Durch Corona gestaltet sich die Suche als schwierig. Zahlen sie die Zeche?

Von Manuela Jung
Johannes H. möchte die Fachoberschule im Bereich Maschinenbau absolvieren und ist auf der Suche nach einem Platz für ein Jahrespraktikum, das er vor Beginn des neuen Schuljahres nachweisen muss. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

Johannes H. möchte die Fachoberschule im Bereich Maschinenbau absolvieren und ist auf der Suche nach einem Platz für ein Jahrespraktikum, das er vor Beginn des neuen Schuljahres nachweisen muss. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

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