Ausblick auf den Dom aus dem Dom

Der Dom hat ein Problem: Er liegt so günstig mitten in der Altstadt, dass er sich ganz hervorragend als Standort für Fotoaufnahmen eignet. Diese Fotos zeigen dann aber nie die komplette Altstadt - ihr wichtigstes Wahrzeichen, der Dom nämlich, fehlt. Diese Aufnahme ist daher eine Ausnahme, entstand sie doch nicht vom gotischen Turm aus, sondern aus dem Dachreiter über die Vierung des Gotteshauses. Unbekannte Aus- und Einblicke vom Dom werden wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in den kommenden Tagen noch ausführlicher präsentieren - für unsere Reihe "WNZ öffnet Türen" haben wir einige eher unbekannte Orte im Wetzlarer Dom besucht. Seien Sie gespannt! Foto: Pascal Reeber