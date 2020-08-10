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Montag, 10.08.2020 - 21:30
3 min

Ausblicke in die Tiefe der Seele

Ausblicke in die Tiefe des Menschen bietet die Ausstellung des Tiroler Malers Robert Freund. Sie ist in der Wetzlarer Stadtgalerie zu sehen.

Gert Heiland: Redakteur Wetzlar
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
Schlüsselwerk: "In defence of sensitivity" ("Zur Verteidigung der Sensibilität"). Foto: Gert Heiland

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Fotos
Schlüsselwerk: "In defence of sensitivity" ("Zur Verteidigung der Sensibilität"). Foto: Gert Heiland

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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