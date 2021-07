Ausgebremst: Radlerin in Wetzlar verletzt

Die Polizei sucht zwei zeugen, die einer Radfahrerin nach einem Unfall ihre Hilfe angeboten hatten. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

WETZLAR - Bei einem Unfall am Mittwoch ist eine Radlerin von einem Autofahrer ausgebremst worden, gestürzt und hat sich verletzt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 6 Uhr war die 28-jährige Gießenerin am Mittwoch mit ihrem Trekkingbike auf dem Radweg von der Bachweide kommend in Richtung Wetzbachstraße unterwegs und wollte von dort aus weiter in die Parkanlage "Starke Weide" abbiegen. Währenddessen näherte sich vom Karl-Kellner-Ring ein Auto auf der Wetzbachstraße. In einer Linkskurve wollte der Fahrer offensichtlich geradeaus auf einen Parkplatz zufahren und schnitt dabei den Fahrweg der Bikerin. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Frau, stürzte und zog sich Verletzungen zu. Ein Passant kam ihr zu Hilfe, kurz darauf kam ein weiterer Mann vom Parkplatz und erkundigte sich ebenfalls nach ihrem Befinden. Der zweite Helfer sei auffallend groß und schlank gewesen. Beide Zeugen ließ sie wissen, dass es ihr gut gehe, worauf sich beide von der Unfallstelle entfernten.

Prellungen und Ellenbogenbruch

Zunächst fuhr die Gießenerin weiter zu ihrer Arbeitsstelle, suchte aber später das Wetzlarer Krankenhaus auf, wo der Bruch des rechten Ellbogens, Prellungen an der rechten Hand und der rechten Schulter behandelt werden mussten.

Bei dem Unfallwagen soll es sich um einen schwarzen, länglichen Wagen mit Dachreling gehandelt haben. Weitere Angaben zum Fahrzeug oder dessen Fahrer kann die Frau nicht machen. Die Polizei sucht unter anderem nach den beiden Männern, die sich direkt nach dem Sturz um die Gießenerin kümmerten. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 0 64 41-91 80 bei den Ermittlern zu melden.