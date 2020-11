Ausländer sollen sich beteiligen

In Hessen werden die Ausländerbeiräte erstmals am Tag der Kommunalwahl gewählt, also am 14. März 2021. Foto: Ralf Hirschberger dpa

WETZLAR - Am 14. März werden in Wetzlar nicht nur der Oberbürgermeister und das Stadtparlament gewählt - schätzungsweise 6500 Menschen ohne deutschen Pass können über die Zusammensetzung des künftigen Ausländerbeirats bestimmen. Wahlvorschläge müssen bis zum 4. Januar abgegeben werden.

In Hessen haben Ausländerbeirate im Wesentlichen zwei Aufgaben im politischen Prozess: Sie sollen die Interessen der ausländischen Einwohner vertreten und andererseits die politischen Gremien in Angelegenheiten, die Ausländer betreffen, beraten. Um das umzusetzen, gibt die Hessische Gemeindeordnung dem Ausländerbeirat das Recht, Anträge zu stellen.

Der amtierende Ausländerbeirat mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Kadir Terzi an der Spitze hat in seiner letzten Sitzung einen Wahlaufruf gestartet. Zwar sind es noch mehr als vier Monate bis zur Wahl - allerdings gelten für den Ausländerbeirat die gleichen Grundsätze wie für die Kommunalwahlen.

Konkret heißt das, dass Interessierte nicht einfach so antreten können. Es müssen Wahlvorschläge in Form von Listen gebildet werden. Wichtigste Formalität hierfür: Eine Versammlung, in der die Kandidaten für die jeweilige Liste bestimmt werden. Dies geschieht in geheimer Wahl.

Weil noch mehr Formalitäten beachtet werden müssen, hat der Landesausländerbeirat eine Infobroschüre erstellt. Die Broschüre und weitere Informationen für die Wahl gibt es bei der Geschäftsstelle des Ausländerbeirats im Neuen Rathaus. Dort können Interessierte unter Telefon 0 64 41 - 99 10 25 auch einen Termin für eine Beratung vereinbaren. Infos gibt es auch online unter agah-hessen.de.

Die Bedeutung des Ausländerbeirats ist in diesem Jahr groß wie nie, da in den vergangenen Jahren viele Ausländer in die Stadt gezogen sind. Aktuell sind es laut Einwohnerstatistik mehr als 9000.